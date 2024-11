En décembre, l'activité cyclonique sera chargée et les températures plus chaudes que prévu

Ce vendredi 29 novembre 2024, Météo France a détaillé les tendances pour le mois de décembre à La Réunion. Autant dire que l'île ne sera pas ménagée. Selon les prévisions, en terme d'activité cyclonique, après une courte pause la semaine prochaine, un ou plusieurs phénomènes cycloniques pourraient se former sur le bassin notamment à la mi-décembre. À La Réunion, les températures resteront plus chaudes que la normale en moyenne (Photo : www.imazpress.com)

L'objectif de cette tendance est de fournir sur les quatre prochaines semaines de l’information sur l’activité cyclonique du bassin ainsi que les régimes de temps dominants pour La Réunion.

- Une activité cyclonique avec de nouveaux systèmes proches des terres habitées -

La Zone de convergence inter-tropicale (ZCIT) va redevenir plus favorable vers le 8 décembre 2024 et du 9 au 15 décembre, "avec une convergence des vents (rencontre de l'alizé et du flux de mousson) et une activité pluvio-orageuse devenant potentiellement suffisante pour générer de nouveaux systèmes dépressionnaires tropicaux", indique Météo France.

"Ceux-ci se formeraient d'abord sur une large moitié est du bassin puis gagnant davantage vers le centre et l'ouest en deuxième quinzaine de décembre", ajoutent les prévisionnistes.

Toutefois, la configuration actuelle des températures océaniques dans les subtropiques "pourrait induire des apports d'air sec dans l'alizé en bordure sud du Talweg (un axe de basses pressions ; ndlr) de Mousson. Cette influence pourrait mettre des bâtons dans les roues des éventuelles cyclogenèses sur la partie centrale du bassin, et tempère ainsi légèrement la hausse d'activité cyclonique prévue", notent les météorologues.

À l'échelle du bassin océan Indien Sud-Ouest dans sa totalité, "il y a une probabilité d'au moins 30 à 60% qu'un ou plusieurs phénomènes cycloniques puissent se former d'ici à la fin de l'année civile".

Cette activité est d'abord prévue loin des terres habitées en première quinzaine de décembre, puis potentiellement plus près des terres de l'ouest du bassin à partir de la mi-décembre.

"Il est donc possible que des secteurs comme Madagascar, les Mascareignes, ou les environs du canal du Mozambique puissent observer une influence d'un de ces éventuels phénomènes."

- Un alizé sec et des températures en hausse -

La "présence d'un Dipôle subtropical de l'océan Indien en phase positive (eaux chaudes au sud des Mascareignes vs eaux relativement fraîches plus à l'est) et d'un anticyclone des Mascareignes un peu plus puissant que d'habitude devrait favoriser un régime d'alizé bien présent et plus sec que la normale sur La Réunion au moins jusqu'à la mi-décembre", explique Météo France.

Pour la seconde quinzaine de décembre, les prévisions de pluie sont plus incertaines, dépendant notamment du passage ou non d'un éventuel système dépressionnaire tropical à proximité de l'île.

Dans la continuité d'un mois de novembre exceptionnellement chaud, les températures devraient rester au-dessus des normales sur la majeure partie du mois.

