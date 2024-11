Prénoms, accidents, infanticides, cold case et crédit

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2024: • Lundi 25 novembre - Identité : vous n'aimez pas votre prénom, changez-le • Mardi 26 novembre - À La Réunion, les accidents c'est (presque) toujours dans les mêmes secteurs • Mercredi 27 novembre - Les Avirons : un père de famille donne la mort à ses deux fillettes de 4 et 7 ans et se suicide • Jeudi 28 novembre - Grenoble : le meurtrier présumé de la réunionnaise Nathalie Boyer, tué en 1988, en garde à vue • Vendredi 29 novembre - Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou (Photo : sly/www.imazpress.com)

• Lundi 25 novembre - Identité : vous n'aimez pas votre prénom, changez-le

En France, changer de prénom est une démarche possible depuis 2016, avec une procédure simplifiée en mairie. Erreur orthographique, changement de sexe, raisons religieuses … les démarches divergent mais sont légalement possibles. Elles doivent permettre d’adopter un prénom plus adapté à son identité personnelle. Sous certaines conditions.

• Mardi 26 novembre - À La Réunion, les accidents c'est (presque) toujours dans les mêmes secteurs

Carambolages, sorties de routes et accidents à répétition font partie du quotidien sur le réseau routier de La Réunion. Pas tous graves ou mortels, ces accidents se produisent fréquemment dans les mêmes secteurs de l'île. Vitesse, téléphone au volant, manque de vigilance, alcoolisation et signalétique défaillante… comptent parmi les raisons principales de cette insécurité routière.

• Mercredi 27 novembre - Les Avirons : un père de famille donne la mort à ses deux fillettes de 4 et 7 ans et se suicide

Ce mardi 26 novembre 2024, Deux fillettes de 4 et 7 ans ont été tuées par leur père, âgé d'une soixantaine d'années, dans une maison des Avirons. Le père de famille s'est ensuite donné la mort par pendaison. La mère de famille, enseignante au Port, a été hospitalisée en état de choc. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Une cellule psychologique a été mise en place dans les établissements scolaires des deux jeunes victimes.

• Jeudi 28 novembre - Grenoble : le meurtrier présumé de la réunionnaise Nathalie Boyer, tué en 1988, en garde à vue

Selon plusieurs médias nationaux, un homme placé en garde à vue à Grenoble depuis ce lundi 25 novembre 2024, est soupçonné du meurtre de la réunionnaise Nathalie Boyer. Âgée de 15 ans, elle avait été retrouvée égorgée en août 1988 à Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Il est également suspecté dans le meurtre de Leila Afif, tuée en 2000 à La Verpillière.

• Vendredi 29 novembre - Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou

Acheter des chaussures ou des vêtements lors du Black Friday, préparer ses achats de Noël, payer ses courses… le tout avec des fins de mois difficiles. Confrontés à coût de la vie de plus en plus cher et à un pouvoir d'achat toujours plus faible, pour de nombreux Réunionnais, le recours aux crédits est une nécessité. Des crédits renouvelables à la consommation de plus en plus répandu mais pas sans risques. Un véritable engrenage pour les consommateurs qui continuent à acheter, quitte à s'endetter jusqu'au cou.