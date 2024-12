Evasan, gouvernement, joyeux Noël, jouets et Le Port

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre 2024: • Lundi 23 décembre - Évacuations sanitaires : La Réunion pousse les murs pour accueillir les victimes du cyclone Chido • Mardi 24 décembre - Bayrou vante un gouvernement "d'expérience", Valls fait son retour aux Outre-mer • Mercredi 25 décembre - Joyeux Noël à toutes et à tous ! • Jeudi 26 décembre - Noël : quand la malle de jouets déborde... nombreux terminent à la poubelle • Vendredi 27 décembre - Au Port, les murs ont des messages à faire passer (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 23 décembre - Évacuations sanitaires : La Réunion pousse les murs pour accueillir les victimes du cyclone Chido

Frappée par le cyclone Chido le samedi 14 décembre 2024, Mayotte compte ses blessés par centaines. Des personnes à prendre en charge et des soins de santé à assurer dans un département où l'hôpital ne fonctionne qu'à moitié, lui aussi dévasté. Depuis une semaine, près d'une centaine d'Evasan ont été rapatriés vers La Réunion. Ils ont atterri à la fois à l'aéroport de Gillot mais également à Pierrefonds. Des personnes malades et/ou blessés qui arrivent "tous les jours à La Réunion via le pont aérien mis en place".

Un gouvernement "d'expérience" pour "réconcilier" les Français: François Bayrou a convoqué des "poids lourds", dont les anciens Premiers ministres Elisabeth Borne, à l'Education nationale, et Manuel Valls, aux Outre-mer, pour former son équipe, attendue de pied ferme dans une Assemblée nationale sans majorité.

L'heure des fêtes a sonné. Ce mercredi 25 décembre 2024, c'est Noël ! L'occasion pour Imaz Press de partager avec vous ces quelques mots pour cette parenthèse enchantée, car oui cela ne va malheureusement pas durer. Si le Père Noël a déposé ses cadeaux aux pieds du sapin – pas forcément tous ceux que l'on attendait / certains peut-être plus empoisonnés que les autres – pour beaucoup Noël est un moment de l'année où l'on retrouve ses proches. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'en ce jour de communion, certains ne sont pas à la fête.