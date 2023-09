2023 s'annonce être la "meilleure saison baleine" de tous les temps

Voilà déjà quatre mois que les géantes des mers nous font rêver. Quatre mois de sauts, de chants, de nageoires qui se laissent deviner au-dessus des flots. Eh oui, la première baleine (officielle) de la saison faisait son apparition le long des côtes de notre île le 15 mai dernier. Et même si au premier coup d'œil, certains ont l'impression que les baleines se font plus discrètes, dans la réalité c'est bel et bien le contraire… pour le plus grand bonheur des amateurs et passionnés (Photos : rb/www.imazpress.com)

Des baleines plus discrètes ? "Pas du tout de notre point de vue, au contraire", répond Jean-Marc Gancille, responsable communication et développement chez Globice.

"Nos observateurs ont justement le sentiment d'un regain d'activité, notamment dans le Sud", ajoute-t-il. On peut même s'attendre à encore de très belles journées", ajoute Jean-Marc Gancille.

Une très bonne nouvelle pour les Réunionnais qui n'attendent que de voir les géantes des mers sauter.

"Rappelons que l'année dernière le dernier individu était parti mi-décembre… du jamais vu", dit-il. D'ailleurs, Globice ne s'arrête pas de le dire : "on s'attend à une année record".

Une présence des géantes qu'a pu constater notre photographe, survolant les mers et admirant au passage les baleines.

- Des baleines fidèles... et de nouvelles qui viennent -

Depuis la première baleine, 24 cétacés ont été recapturées (en photo bien sûr) contre 22 l'année dernière. "On aurait pu s'attendre à plus compte-tenu du nombre d'individus ayant transité par notre île mais les analyses et la saison ne sont pas terminées", précise Jean-Marc Gancille.

"Le taux de fidélité à La Réunion restera au final probablement similaire aux années précédentes, soit très faibles", avance-t-il.

Mais alors où en sommes-nous dans cette saison ? "Il faut beaucoup de temps pour traiter et analyser l'ensemble des données que les équipes de Globice et les participants extérieurs au programme de science participative Kodal nous adressent."

Toutefois, "plusieurs milliers de clichés nous ont été adressés, encore davantage que l'année précédente", note le responsable développement.

À ce jour, "nous avons pu identifier 600 baleines différentes dans le cadre du programme Kodal et nous en sommes à 400 baleines identifiées à fin juillet pour ce qui a trait aux observations internes de Globice".

Il le dit, "il y a bien sûr des individus communs dans ces deux sources que nous rapprochons vers la fin de la saison, mais la tendance est très nette : explosion des scores !".

2023 est incontestablement la meilleure saison baleines depuis que les comptages sont réalisés, soit depuis 2004.

- Les baleines, "patrimoine vivant" de La Réunion -

Ce week-end, ont lieu les journées du patrimoine sur le thème du vivant. Jean-Marc Gancille le dit, "ces baleines font partie du grand patrimoine vivant de notre île".

"Les baleines à bosse utilisent les côtes réunionnaises comme l'une de leurs zones de reproduction depuis des temps immémoriaux. Seul leur extermination massive durant la période de chasse industrielle les en avaient éloignées."

"Les Réunionnais redécouvrent avec enthousiasme que ces géantes de mer reviennent et ont finalement toujours été chez elles dans nos eaux territoriales. En ce sens, elles font partie du patrimoine vivant (dans tous les sens du terme) de l'île. C'est un joyau péi qu'il nous faut préserver car il est facteur d'attractivité bien sûr, mais surtout car les baleines sont devenues emblématiques de notre planète en péril" conclut-il.

