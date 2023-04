Réforme, Carnaval vélo, rétro, réfugiés et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 15 avril 2023 - Retraites : le Conseil constitutionnel valide (de fait) le passage en force, la rue reste en colère - Un carnaval à vélo pour réclamer des pistes cyclables sécurisées - Enfants de la Creuse, érosion, CGTR métallurgie, Wuambushu et Conseil constitutionnel - À Tunis, l'errance d'une centaine de demandeurs d'asile et réfugiés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brillera sur toute l'île

Retraites : le Conseil constitutionnel valide (de fait) le passage en force, la rue reste en colère

Sans grande surprise, le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi 14 avril 2023 l'essentiel de la réforme des retraites, dont le départ à 64 ans. Il a par ailleurs rejeté ou partiellement rejeté six articles du projet gouvernemental comme la création d'un "index senior". Plus surprenant cependant, il a aussi refusé la demande d'un référendum d'initiative partagée (RIP). L'annonce a provoqué la colère de l'opposition, mais aussi d'une partie de la population. Des dizaines d'action sont à attendre ce samedi un peu partout en France. A La Réunion, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé que la lutte n'était pas terminée.

Un carnaval à vélo pour réclamer des pistes cyclables sécurisées

La pratique du vélo comme mode de déplacement est encore confidentielle sur l'île de La Réunion. Pour tenter d'y remédier et encourager les élus à prendre le problème à bras le corps, Extinction Rebellion, Attac Réunion et Greenpeace La Réunion organisent un deuxième carnaval à vélo ce dimanche 15 avril 2023 à Saint-Paul. Objectif : obtenir des pistes cyclables sécurisées

À Tunis, l'errance d'une centaine de demandeurs d'asile et réfugiés

Une couverture au sol, une bâche tendue sur un arbre: "on n'a pas d'endroit où aller, ni eau ni nourriture", explique Nasra, une Yéménite enceinte de neuf mois, réfugiée depuis mercredi comme une centaine d'autres demandeurs d'asile près du siège de l'Organisation internationale pour les migrations à Tunis.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brillera sur toute l'île

Matante Rosina est particulière heureuse en ce début de week-end. Au placard les baskets et le pantalon, Matante peut confortablement enfiler son maillot de bain, son paréo et ses savates pour profiter d'un samedi sous le soleil.