Enfants de la Creuse, érosion, CGTR métallurgie, Wuambushu et Conseil constitutionnel

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2023 : - Lundi 10 avril – A la recherche de leur identité volée : le douloureux parcours des Enfants de la Creuse - Mardi 11 avril – À La Réunion, l’érosion s'accélère sous l'effet du dérèglement climatique - Mercredi 12 avril – La sécurité sociale réclame plus de 94.000 euros à la fédération métallurgie de la CGTR - Jeudi 13 avril – Wuambushu : l’opération de tous les dangers - Vendredi 14 avril – Retraites : le Conseil constitutionnel, arbitre de la crise « démocratique »

Plus de 2.000 enfants, nés à La Réunion, ont été transférés de force vers la métropole et principalement dans la Creuse entre 1962 et 1984, afin de repeupler des départements touchés par l'exode rural. Ce vendredi 7 avril 2023, 47 de ces ex-mineurs Réunionnais dits de la Creuse sont revenus sur leur terre natale, certains pour la première fois. Daisy Jamain, Marlène Ouledy, Jacques Dalleau et Simon A-Poi racontent leur histoire et leur douloureux parcours à la recherche d'une vie et d'une identité volées.

En France, l’érosion des côtes s’accélère sous l’effet du dérèglement climatique. Dans le Nord du pays, dans la Somme, des pans entiers d’une falaise se sont même effondrés en quelques jours. Un phénomène qui n’épargne pas non plus La Réunion.

La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) réclame à la fédération métallurgie, auto-moto de la CGTR plus de 94.000 euros de cotisations sociales impayées. Les dettes se sont accumulées de janvier 2017 à décembre 2022. Cette branche de la confédération syndicale était alors dirigée par Jacques Bhugon, élu secrétaire général du syndicat en juin 2021. L'affaire provoque un profond malaise au sein de la CGTR en pleine période de lutte cruciale contre la réforme des retraites. Pour rappel, ce syndicat est une confédération au sein de laquelle se trouvent plusieurs fédérations syndicales autonomes dans leur gestion, notamment celle se rapportant à leurs finances.

Alors que l’opération Wuambushu à Mayotte arrive à grand pas, les réactions sont toujours aussi vives, du côté des partisans comme des opposants. Alors que plusieurs milliers de personnes en situation irrégulière doivent être expulsées vers les Comores dans les deux mois à venir, le collectif "Stop Wuambushu à Mayotte" appelle à manifester un peu partout en France ce dimanche 16 avril 2023. Sur place, les associations craignent par ailleurs que la situation dégénère, d’un point de vue sanitaire mais surtout sécuritaire.

Ce vendredi 14 avril 2023, les Français ont les yeux rivés sur le Conseil constitutionnel. Trois recours devant le Conseil constitutionnel ont été déposés contre le texte par la Nupes, les sénateurs de gauche et le Rassemblement national, tandis que la Première ministre a elle-même saisi la juridiction Les Sages vont-ils censurer la réforme ? Seulement en partie ? Donneront-ils leur feu vert au référendum d’initiative partagée (RIP) ? une décision du Conseil constitutionnel n'avait suscité autant d'attente. La réponse est attendue en fin de journée.