Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Ce week-end et la semaine prochaine sont marqués par un certain nombre d’anniversaires que nous vous laissons découvrir… Avec cerise sur le gâteau patate, deux coups de cœur de la rédaction.

- Le temps fort : le salon du livre Athéna -

Ce week-end, direction Saint-Pierre et les jardins de la plage. Le salon du livre Athéna, organisé par la ville de Saint-Pierre, souffle ses dix bougies jusqu’au 8 octobre avec pour thématique "Engagement, liberté et vérité". A cette occasion, le prix littéraire Athéna-Ville de Saint-Pierre est reconduit et récompensera un roman adulte de langue française publié entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2023. Outre la mise en avant des talents locaux, des écrivains de renommée nationale seront présents tels Frédéric Lenoir, Franck Thilliez, Michel Onfray, Cynthia Fleury, le prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr et plus d'une centaine d'auteurs.

Séances de dédicaces, conférences et tables rondes permettront aux auteurs d'interagir directement avec leurs lecteurs et de discuter de leurs oeuvres. Dimanche matin, une brocante aura lieu sur le boulevard Hubert Delisle et un grand concert gratuit d'Ousanousava viendra clôturer le salon sur la place du Rotary à 18h30.

Autre temps forts pour petits et grands, la 10e et ultime édition du festival TamTam qui tire cette année sa révérence et dont la programmation (neuf spectacles de neuf compagnies en provenance de métropole, Mayotte, Comores, Belgique et La Réunion) aux formes multiples se veut le reflet de la vitalité et de la diversité des Arts de la Marionnette contemporaine. À voir dans l’Ouest ainsi qu’à la Cité des Arts, aux Bambous, à la Cité du Volcan, au théâtre Luc Donat…

De l’humour en veux-tu en voilà, c’est ce soir au Téat Plein Air en compagnie de Johny Guichard qui fête ses 15 ans de carrière.

Provocateur et parfois tendre, le man aborde dans ses spectacles les problèmes qui traversent la société réunionnaise (monde politique, cancans…). Avec ses talents d'imitateur, de chanteur et ses jeux de mots légendaires, son seul objectif est de vous faire rire, alors vien a zot !

Côté concerts, le week-end prochain marquera les 15 ans des Électropicales qui se dérouleront au Barachois du 13 au 15 octobre.

Techno, House, Rap, Jazz Electro ou Sound system reggae, les styles sont toujours aussi éclectiques avec des artistes réunionnais, internationaux et de l’océan Indien avec cette année "une mixité entre Mozambique, Ile Maurice, Kenya, Afrique du Sud et La Réunion", dixit Thomas Bordese, créateur et directeur du festival pour lequel près de 6 000 spectateurs sont attendus par soir.

Autre anniversaire, celui du leader du groupe Tisours, Tikok Vellaye, qui fêtera ses 35 ans de carrière à l'auditorium Pierre Roselli du musée Stella Matutina, vendredi 13 octobre. Véritable institution de la musique réunionnaise, celui qui a longtemps joué aux côtés de Danyèl Waro, reste fidèle aux traditions et lutte pour défendre la culture réunionnaise.

Cette semaine, nous avons sélectionné deux coups de cœur.

Le premier concerne notre jazzman péi Olivier Ker Ourio. Salué par les critiques comme un digne successeur de Toots Thielemans, il est non seulement un soliste très demandé (Alexandre Desplat, Jean-Claude Petit, Sylvain Luc, Marcel Azzola, Michel Legrand, Didier Lockwood, Danyel Waro…), mais également un brillant compositeur et leader inspiré. Expressive et chaleureuse, sa musique privilégie l’émotion et va droit du cœur.

À ne pas manquer dimanche 8 octobre aux Bambous, à 16h.

Notre second coup de cœur va à une exposition dont le vernissage a lieu à Lespas ce samedi, et qu’on pourrait résumer ainsi : récupère, imagine, crée, transforme, recommence… Très tendance à l’heure de la récup’ et du recyclage.

L’artiste Julia donne vie à des animaux d’ici, d’ailleurs et de nulle part qu’elle appelle « Bèbêtes » qu’elle a classées en 4 catégories : les Minuscules, les Aquanautes, les Telluriens et les Perchés. Ici, les objets perdent leurs valeurs fonctionnelle et pécuniaire pour laisser place à leur valeur esthétique. La question est : saurez-vous reconnaître les objets métamorphosés ? À voir jusqu’au 10 novembre.

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com