Auguste de l’humour : Manu Payet récompensé du prix du meilleur spectacle

Lundi 3 février 2025 à Lille, avait lieu la première cérémonie des Auguste de l'humour. Une cérémonie qui vient récompenser les meilleurs humoristes et spectacles de l'année. Notre humoriste péi Manu Payet a été récompensé du prix du meilleur spectacle d’humour avec Emmanuel 2. Florence Foresti a été sacrée humoriste de l'année.

Dans la catégorie meilleur spectacle, dans laquelle concourait Fary, Laura Felpin ou Alexandre Kominek, c’est Manu Payet qui l’emporte pour "Emmanuel 2", one-man-show dans lequel il raconte ses tribulations de jeune papa bientôt quinquagénaire. "Je voudrais dire merci aux deux personnes qui m’inspirent le plus : ma femme et ma fille", a réagi l’humoriste sur scène.

LE MONDE ???? Les Auguste de l’humour récompensent Manu Payet et Florence Foresti lors d’une première cérémonie sans éclat



???? Lire l'article : https://t.co/2T4xVPyDv9 pic.twitter.com/s1iW08c6xr — ꜱʜᴀɴɢᴏ ᴀᴄᴛᴜ (@ShangoNews) February 4, 2025

Manu Payet a salué l'initiative: "Il y a plein de gars qui se sont fait engueuler pendant toute leur scolarité, et ce soir on célèbre leur travail des années plus tard, lors d'une cérémonie qui leur est réservée".

- Sept prix décernés -

Sept prix ont été décernés dans sept catégories pour récompenser les meilleurs humoristes de l'année. Chaque lauréat s'est vu remettre un Auguste, une statuette créée pour l'occasion.

Grande gagnante de la soirée, mais absente ce lundi soir, Florence Foresti a été sacrée artiste de l’année, devançant des personnalités comme Gad Elmaleh ou Alban Ivanov.

"C'est la première édition d'une cérémonie qui vient récompenser les meilleurs humoristes et spectacles de l'année. En tant que professionnels, nous y avions tous pensé", a déclaré à l'AFP Jessie Varin, présidente du jury composé de 32 personnes (programmateurs, producteurs, journalistes...).

Ces distinctions sont attribuées selon des critères objectifs, tels que "le nombre de représentations et de billets vendus", mais aussi selon "la sensibilité et la subjectivité du jury", composé de manière paritaire entre hommes et femmes, a précisé la directrice artistique du théâtre parisien La Nouvelle Seine.

- Le palmarès -

Artiste de l’année : Florence Foresti

Spectacle : "Emmanuel 2", de Manu Payet

Auteur de spectacle : Waly Dia

Vidéos Web : Diane Segard

Chroniqueur : Pierre-Emmanuel Barré

Révélation scène : Victoria Pianasso

Révélation francophone : Sarah Lele

Auguste d’honneur : Dany Boo

www.imazpress avec AFP/redac@ipreunion.com