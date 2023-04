Bouclier qualité prix : face au défi de l'inflation, les élus veulent une offre plus large

Le mardi 4 avril 2023, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a dévoilé le contenu du nouveau bouclier qualité prix (BQP). Un BQP qui est entré en vigueur ce mardi 18 avril et qui comprend de "nouveaux produits", dont du matériel de bricolage. Mais pour les élus réunionnais, cet élargissement reste insuffisant face à l'inflation et aux difficultés auxquelles font face la population. Alors, élargir le BQP à de nouveaux secteurs serait-il envisageable ? Pour l'heure, ce n'est pas d'actualité (Photo : www.imazpress.com)

Lors des questions au gouvernement du 5 avril, Karine Lebon, députée, a interpellé le ministre des Outre-mer au sujet du nouveau BQP. Elle estime qu'il "faut aller plus loin et trouver des solutions complémentaires". Pourquoi pas trouver des solutions à la hausse des prix des biens de première nécessité tels que les loyers, la téléphonie, l'eau ou encore l'électricité ?

Le député Jean-Hugues Ratenon tablerait même sur l'élargissement du Bouclier qualité prix aux carburants, gaz, fournitures scolaires et informatiques".

Concernant la vie chère, le député de la 5ème circonscription lance un appel au ministère des Outre-mer, afin que des solutions soient trouvées sur le coût du fret, l'octroi de mer, la lutte des monopoles et la lutte contre les ruptures de stocks qui selon lui "sont organisées". Jean-Hugues Ratenon souhaiterait également que l'État aide davantage la production locale pour "diminuer notre dépendance à l'importation" et que l'on "favorise les échanges commerciaux avec les pays voisins de l'Océan indien".

Sur le volet de l'Obersvatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), le député voudrait que "l'on donne plus de moyens humains et financiers à l'OPMR pour mener de véritables travaux sur le terrain pour combattre des pratiques douteuses sur les prix et quantités".

Pour Jocelyn Cavillot, vice-président de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), "le fait d’apporter des produits de bricolage est une bonne chose mais on devrait essayer d’ouvrir ça à d’autres services", disait-il.

Lire aussi - Du matériel de bricolage intégré dans le nouveau Bouclier qualité prix 2023

- Des tarifs moins chers déjà appliqués -

Pour les opérateurs de La Réunion, la question, à l'heure actuelle ne se pose pas.

Si l'entreprise Orange ne souhaite pas commenter le sujet, SFR Réunion explique, "avoir déjà le forfait le moins cher de France, hors promotion, à La Réunion à un prix de 9,99 euros pour 120go".

Pour Runéo et la Cise Réunion, "nous sommes encadrés dans un contrat en lien avec les collectivités. Nous ne décidons pas de notre propre prix". Après, "nous sommes dans un tarif progressif à La Réunion que l'on intègre dans le tarif social de l'eau", précise le directeur de la Cise.

Le TCO précisant que "l'intercommunalité étudiera, autant que possible et selon les opportunités, un tarif social de l'eau".

Pour les factures EDF, le ministre délégué chargé des Outre-mer "a obtenu une mesure plus favorable que le BQP", explique le ministère. "Les ultra-marins bénéficient tous d'un tarif réglementé de vente d'électricité. La hausse du tarif est plafonnée pour un an à + 15%, ce qui permet aux ultra-marins de payer le même prix que dans l’hexagone, malgré des coûts de la production locale 3 à 4 fois supérieurs."

- Des pistes à étudier –

Pour la préfecture, "l'élargissement du bouclier qualité prix à d'autres secteurs est une demande forte du ministre des Outre-mer, mis en œuvre dès cette année à La Réunion avec des produits du bricolage".

Toutefois, "l'État et les acteurs du monde économique à La Réunion restent sensibles à cette demande et travaillent d’ores et déjà à étendre une démarche similaire aux pièces détachées automobiles. "On est encore en train de discuter avec la profession mais j'ai un accord de principe pour faire un BQP particulier pour eux", annoncait le préfet le 4 avril dernier.

"En plus des tarifs sociaux déjà existants, les autres secteurs seront étudiés, si la demande s'en fait ressentir, toujours dans le but de protéger le pouvoir d’achat des Réunionnaises et Réunionnais", conclut la préfecture.

Concernant le pouvoir d'achat des Réunionnais qui, pourtant, est en berne, le ministère des Outre-mer se réjouit de la politique menée. "L'inflation à La Réunion était de + 3,9 % sur un an en janvier, alors que cette inflation était de + 6 % au niveau national. Cette inflation limitée est une démonstration de l’effet positif des accords de modération des prix, et donc du BQP." Notons tout de même que si l'inflation reste moins élevée qu'en Métropole, le coût de la vie est beaucoup plus élevé dans l'île.

Le ministère se félicite également du prix des carburants à la Réunion. "En avril, le prix du gazole est de 1,4 euros par litre, le prix du Sans plomb est de 1,74 euros par litre. Le fait que l’État ne prélève pas de taxe sur le carburant explique ces prix limités des carburants dans les outre-mer."

Concernant les négociations en cours sur le renouvellement du BQP, le ministre délégué chargé des Outre-mer "entend tout à fait la demande de la députée et partage son ambition d’aller plus loin". Il a ainsi demandé aux préfets, d’amplifier les résultats du Oudinot du pouvoir d’achat de décembre 2022 ; de créer de nouveau panier thématique en complément des paniers actuels : les produits alimentaires, les produits infantiles, les produits d’hygiène et d’entretien ; de porter une attention particulière au prix et à l’accès à l’eau en bouteille, qui est à intégrer dans le BQP, si cela n’était pas déjà fait.

Le ministre a également demandé à ce que "à l’issue de la négociation annuelle, des produits de bricolage, des forfaits ; téléphoniques et des services automobiles fassent l’objet d’accord de modération des prix à La Réunion comme dans les Antilles".

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com