Du matériel de bricolage intégré dans le nouveau Bouclier qualité prix 2023

Mais, "on est bien sûr satisfaits de son élargissement. Le fait d’apporter des produits de bricolage est une bonne chose. On devrait essayer d’ouvrir ça à d’autres services ».

11:53

Un BQP sans équivalence en métropole

"On a un BQP avec une convergence de produits locaux et nationaux de premier prix", souligne la Fédération commerce et distribution. "Aujourd'hui il n’existe pas d’équivalent en métropole. Ça n’a pas été facile, c’est la raison pour laquelle cela se fait en avril. On voit bien la conséquence de l’inflation sur nos négociations », précise la fédération.