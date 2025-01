Empiler des galets sur la plage c'est beau, mais mauvais pour le littoral et peut coûter 1.500 euros d'amende

C'est à la mode. Certains baigneurs et promeneurs locaux ou touristes empilent des galets sur les plages de l'ouest ou le long du Gouffre de l'Étang-Salé. Aussi jolie soit cette petite pyramide, elle n'est pas sans danger pour l'écosystème du littoral et peut vous coûter une amende de 1.500 euros (Photos : rb et sly/www.imazpress.com)

Ces pyramides formées par cette accumulation de galets a un nom : les cairns. Certaines avaient été érigées au niveau de la passe de l'Hermitage, créant l'indignation chez de nombreuses personnes. Regardez.

Depuis, ces pyramides ont été enlevées.

Mais c'est du côté de l'Étang-Salé que se trouve une véritable forêt de cairns. Regardez.

Si les plages sont les premiers spots visés par ces piles de galets, il en existe également au volcan.

Cet amas artificiel de cailloux n'est pas réalisé en vain au départ, puisque les cairns avaient plusieurs fonctions : ils servaient à indiquer la présence d'un site funéraire dans certaines civilisation, ils était aussi érigé pour baliser un sentier aride, signaler la présence d'un passage, d'un refuge ou d'une grotte à proximité.

- Beau mais pas bon pour le littoral de La Réunion-

"Cette nouvelle pratique semble anodine mais peut avoir un impact sur les milieux naturels", lance Isabelle Jurquet, directrice de la Réserve naturelle marine de La Réunion.

"Les pierres et les coraux utilisés sont des supports, voire des protections pour les espèces locales (faune et flore), explique-t-elle.

Pierres et corail "jouent aussi un rôle important dans la stabilité des plages", ajoute Isabelle Jurquet. "Il est donc important de les laisser là où ils sont", rappelle-t-elle.

Pour sensibiliser les Réunionnais et touristes, "on peut rappeler que les cairns banalisent les paysages par une homogénéisation des espaces naturels".

"Un flamboyant ou un coucher de soleil sur notre lagon, peuvent faire autant de "like" sur les réseaux sans dénaturer notre île" estime Isabelle Jurquet.

- Modifier l'état des espaces naturels, une pratique interdite -

La Réserve naturelle marine de La Réunion précise "à La Réunion, il est interdit de modifier l'état des espaces naturels (réserve naturelle, parc national…)".

Tout comme il est "interdit de ramasser les coraux", rappelle Isabelle Jurquet.



Toutefois, "la réalisation de cairn n'est pas explicitement réglementée localement", selon la directrice de la Réserve marine.

Comme le rappellent les services de l’État, "les amas de galets empilés sont à la mode mais ne sont pas sans danger pour l’écosystème du littoral. Le glanage de galets peut coûter une amende de 1.500 euros."

Le fait de ramasser du sable ou des coquillages pour les ramener chez soi est aussi passible "d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 1.500 euros".

Enfin, couper les différentes plantes qui se trouvent sur la plage est passible d’une amende de "150.000 euros pour atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées".

- Respecter le littoral réunionnais, une question de bon sens -

En cette période de fortes chaleurs, il est également important de rappeler qu'il est interdit de marcher sur les coraux, qu'ils soient à vue ou immergés.

"Les coraux sont des animaux fragiles, indispensables à la survie du récif. Ils servent de refuges aux poissons du lagon", rappelle la Réserve naturelle marine de La Réunion.

En naviguant ou en marchant dessus, "vous pouvez les casser".

Plus les années passent, plus le nombre de coraux vivants diminue dans les eaux réunionnaises. On estime, selon les données scientifiques, qu’actuellement entre 20 et 30 % des coraux sont vivants, alors qu'ils étaient 40 % il y a plus de 20 ans.

A ce rythme, ils pourrait avoir disparu d'ici 2100. Ce qui serait une catastrophe. A garder en mémoire à la prochaine baignade ou promenande dans le lagon.

ma.m/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com