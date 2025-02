Chido : 625 demandes d’inscription enregistrées à l'Académie de La Réunion

À la suite du cyclone Chido qui a frappé de Mayotte à la mi-décembre 2024 en causant des dégâts importants aux infrastructures scolaires, l’éducation nationale met en place des mesures pour l’accueil d’enfants dont les familles ont fait le choix de quitter l’île pour une autre académie, à La Réunion ou dans l’hexagone. 625 demandes d’inscription ont été enregistrées à La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le Code de l’éducation garantit l’accès à l’instruction à tous les élèves âgés de 3 à 16 ans et l’obligation de formation pour les enfants de 16 à 18 ans présents sur le territoire national.



Dans le premier degré, une commune doit procéder à l’inscription en école maternelle ou élémentaire de tout enfant nouvellement arrivé qui est domicilié sur son territoire.



Dans le second degré, les demandes d’inscription dans les collèges et les lycées sont centralisées au rectorat. Les affectations dans les établissements scolaires sont traitées au fur et à mesure.



Afin de suivre la situation au plus près en disposant de données fiables, et ainsi pouvoir mobiliser les moyens utiles rapidement, le rectorat a organisé une remontée régulière des chiffres auprès des communes.

- Les moyens mis en œuvre par l’académie -

Mise en place d’un dispositif de suivi et d’accompagnement dans le premier degré, en lien avec les communes : à compter du lundi 3 février, une assistante sociale et un psychologue de l’éducation nationale accompagnent les communes ayant un nombre important de demandes d’inscription, en s’assurant des conditions d’accueil et de vie d’enfants mineurs.



L’ouverture de classes supplémentaires si besoin, afin de pouvoir accueillir les élèves nouvellement entrants en maintenant les niveaux d’encadrement actuels dans les écoles et établissements scolaires de l’académie.

- Les chiffres d’élèves entrants originaires de Mayotte -

Au 30 janvier, l’académie compte 625 jeunes arrivants de Mayotte pour lesquels une demande d’inscription a été enregistrée :



- Dans le 1er degré : 288 demandes d’inscription faites dans 13 communes (107 à Saint-Denis, 44 à Saint-Pierre, 28 à Saint-André, 25 au Port, 21 à Saint-Louis, 15 à Saint-Paul, 14 à la Possession, 11 au Tampon, 7 à Saint-Benoît, 6 à Saint-Joseph, 5 à Sainte-Suzanne, 3 à Petite-Île, 2 à Saint-Leu).



Dans le second degré :

- 220 demandes d’inscription en collège : 113 dans le nord, 47 dans le sud, 38 dans l’est, 22 dans l’ouest.

- 114 demandes en lycée d’enseignement général et technologique : 67 dans le nord, 22 dans le sud, 18 dans l’ouest, 7 dans l’est.

- et 3 demandes d’inscription en lycée professionnel (1 dans le nord et 2 dans l'est).