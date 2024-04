Cilaos : plus de 150 pétrels retrouvés échoués cette nuit

Ce lundi 15 avril 2024, c'est un véritable hécatombe qui a eu lieu à La Réunion et plus particulièrement du côté de Cilaos. Plus de 150 pétrels se sont échoués dans la nuit de dimanche à lundi. Sur place, les équipes de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) sont mobilisées afin de récupérer les oiseaux. Interrogée par Imaz Press, Julie Tourmetz explique que les éclairages de la commune, couplés à un mauvais temps persistant, ont pu être à l'origine de ces échouages massifs (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"On a entre 150 et 200 pétrels qui se sont échoués à Cilaos mais également sur le reste de l'île", alerte Julie Tourmetz de la Seor.

Les communes davantage concernées par les risques d'échouages de pétrels sont Cilaos - comme c'est le cas aujourd'hui - "puisque la colonie se situe en périphérie de ce territoire", explique Julie Tourmetz. "Après il y a les grands couloirs d'envol notamment à Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Denis, sur la Rivière des Galets et Saint-Paul."

La responsable explique que "ce n'est pas la première fois que cela arrive". "Mais cela reste un événement qui ne devrait pas se produire", rappelle-t-elle, alors que La Réunion est dans la période d'envol des jeunes pétrels et est invitée à éteindre au maximum ses lumières.

En 2015 déjà, 200 pétrels s'étaient échoués sur le stade de Cilaos, attirés par les lumières.

Toujours à Cilaos, en 2018, 75 jeunes pétrels avaient été récupérés à Cilaos. Désorientés par les éclairages du stade, ils se sont échoués sur le site.

En 2023, 1.035 jeunes pétrels de Barau ont été pris en charge la Seor. 91% d'entre eux ont pu être sauvés et relâchés. "D'où l'importance pour les Réunionnais comme (et surtout) pour les collectivités, d'accentuer les actions en faveur de la préservation de ces oiseaux endémiques de l'île" avait alors commenté la société ornithologique.

- Un site pour dénoncer ceux qui n'éteignent pas leurs lumières -

Face à ceux qui ne jouent pas le jeu et n'éteignent pas leur lumière, "notamment les grandes enseignes, les panneaux publicitaires qui restent allumés, les devantures des magasins…", la Seor a embauché depuis le début de l'année une juriste qui essaye de faire appliquer la loi.

Pour limiter la pollution lumineuse et ses impacts sur la biodiversité, l’extinction des lumières des enseignes et des panneaux publicitaires entre 1h et 6h du matin est obligatoire selon le décret 2022-1294, applicable dès le 1er juin 2023. "Or à La Réunion ce n'est pas fait", déplore la Seor.

"Pour le moment on envoie des lettres de mise en demeure, mais si cela ne bouge pas on ira plus loin avec des sanctions possibles", informe Julie Tourmetz.

Les Réunionnais sont d'ailleurs invités à signaler à la Seor tout contrevenant via le site Pollum.re. Un site lancé il y a moins d'un an par la Société d'études ornithologique de La Réunion, dédié à la pollution lumineuse et aux échouages des pétrels.

Le non-respect de cet arrêté peut désormais être sanctionné par une contravention de 5ème classe et faire l’objet d’une mise en demeure et d’une astreinte journalière.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

