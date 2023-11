Drame à La Possession, justice, crash d'hélicoptère, alertes à la bombe et police

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023 : • Lundi 30 octobre - La Possession : Abraham Bomela avoue avoir voulu tuer tous ceux qui étaient sur son chemin • Mardi 31 octobre - Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué • Mercredi 1er novembre - Salazie : quatre personnes tuées dans un crash d'hélicoptère • Jeudi 2 novembre - Alertes à la bombe : ne pas céder à la psychose... même si le "risque zéro n'existe pas" • Vendredi 3 novembre - Fausses alertes à la bombe : auteurs, "petits guignols"... les forces de l'ordre sont à leurs trousses (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

• Lundi 30 octobre - La Possession : Abraham Bomela avoue avoir voulu tuer tous ceux qui étaient sur son chemin

Abraham Bomela, 39 ans, devrait être présenté au parquet de Saint-Denis ce lundi 30 octobre 2023 à l'issue de sa garde à vue. Samedi à la Possession, il a tué sa mère, sa nièce de 5 ans et l'agent d'entretien d'une banque où il a fait irruption. Il a blessé sept autres personnes, dont un gendarmes. Au cours de sa garde à vue il a reconnu sa volonté de tuer "toutes les personnes rencontrées sur son chemin". Une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats est en cours. Une information judiciaire sera ouverte ce lundi. La procureur de Saint-Denis, Véronique Denizot, va demander le placement en détention provisoire du mis en cause.

• Mardi 31 octobre - Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué

Abraham Bomela, 39 ans, a été présenté au parquet ce lundi 30 octobre 2023 après avoir tué trois personnes. Il a été mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats et écroué, comme requis par le parquet. Ce samedi 28 octobre 2023 à La Possession, le mis en cause a tué sa mère, sa cousine de 5 ans et un agent d'entretien d'une banque où il a fait irruption. Sept autres personnes ont été blessées, dont un militaire de la gendarmerie. Au cours de sa garde à vue il a reconnu sa volonté de tuer "toutes les personnes rencontrées sur son chemin". Une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats est en cours.

• Mercredi 1er novembre - Salazie : quatre personnes tuées dans un crash d'hélicoptère

Ce mardi 31 octobre 2023, c'est un nouveau drame qui a touché La Réunion. Dans la matinée, un hélicoptère – piloté par un particulier – s'est écrasé sur la paroi rocheuse au niveau du plateau Wickers à Salazie. À bord, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, dont Lionel Caro, directeur du parc Akoatys de l'Étang-Salé et sa compagne. Tous sont décédés. Une enquête a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire.

• Jeudi 2 novembre - Alertes à la bombe : ne pas céder à la psychose... même si le "risque zéro n'existe pas"

Lundi 30 octobre, mardi 31 octobre… deux jours de rentrée et surtout deux jours marqués par des alertes à la bombe successives. Établissements scolaires, centres commerciaux, édifices religieux, espaces publics… nombreux sont les bâtiments visés qui ont dû être évacués. Dans un contexte d'alerte "urgence attentat", certains semblent vouloir alimenter un climat anxiogène chez les Réunionnais. Mais pour le rectorat et les services de l'État, "il n'y a pas de psychose à avoir ou à transmettre". "La priorité de l'État est d'assurer la sécurité des personnes et, dans ce cadre, toutes les alertes à la bombe sont prises au sérieux."

• Vendredi 3 novembre - Fausses alertes à la bombe : auteurs, "petits guignols"... les forces de l'ordre sont à leurs trousses

Lundi, mardi, jeudi… depuis la rentrée scolaire, les alertes à la bombe s'accumulent. De nombreux établissements scolaires sont visés et donc évacués. Derrière ces alertes, des mails de menace d'attentat à la bombe. Qualifiés de "petits guignols" par le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti, les auteurs de ces courriels sont traqués par les forces de l'ordre. Pour retrouver ces individus – auteurs de ces fausses alertes - la police dispose de divers moyens techniques.