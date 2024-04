En 2023, le loyer médian était de 10,70 euros au mètre carré dans le parc privé

Plus c'est petit plus c'est cher

En 2023, La Réunion continue de faire face à des loyers particulièrement élevés, avec un prix médian au mètre carré s'élevant à 10,70 euros, annonce l'Observatoire des Loyers Privés de La Réunion ce mercredi 17 avril 2024. "Plus concrètement, pour une surface de 75 m², le loyer mensuel sera de 778 euros hors charges sur le territoire de La Réunion" souligne-t-il. Une médiane qui englobe les loyers de la Cinor, la Civis, la Casud et le Territoire de l'Ouest. Les chiffres pour la Cirest n'ont pas été communiqué (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La Réunion comptait 388 966 logements au 1er janvier 2020. Ces logements sont constitués "en très grande majorité de résidences principales, car elles représentent 88 % et les résidences secondaires sont peu présentes, hormis dans l’Ouest, qui concentre 42 % des

résidences secondaires de l’Île" détaille l'Observatoire.

Sur les 342 000 ménages réunionnais, près de la moitié sont propriétaires de leurs résidences principales et 44 % sont locataires, dont

48 % dans le parc privé.

"Le prix médian par mètre carré peut être influencé par divers facteurs, tels que la mobilité des locataires au sein du parc immobilier. À La Réunion, on observe une mobilité d'environ un quart des locataires dans le parc privé. À chaque changement de locataire, le propriétaire a la possibilité d'ajuster le loyer en fonction du marché, ce qui fait que les loyers pour les locataires de moins de 1 an sont plus élevés avec un loyer à 11,7 €/m². En revanche, le loyer des occupants depuis plus d'un an ne peut être révisé que d’un maximum de 2,5% par an. Leur prix au m² est de 10,4 € sur l’ensemble du département" détaille l'Observatoire.

Un fonctionnement qui changera en août 2024, avec le placement de neuf communes en zone tendue : Sainte-Marie, Saint-Denis, la Possession, le Port, Saint-Paul, Saint-Louis, l'Entre-Deux, Saint-Pierre et le Tampon.

Cela signifie :

- Durée de préavis réduit à 1 mois ;

- Taxe sur les logements vacants obligatoire :

- 17% de la valeur locative après 1 an de vacance ;

- 34% après 2 ans ;

- Possibilité de majorer la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;

- Encadrement de l'évolution des loyers à la relocation

On peut aussi noter que les petits appartements sont beaucoup plus chers au mètre carré que les grandes surfaces. "La part des

appartements et des petites typologies est beaucoup plus importante" dans le parc privé note l'Observatoire. "Cet écart s’explique par la présence plus grande de petits appartements au sein des portefeuilles des gestionnaires de biens".

- La Cinor -

Pour l’année 2023, le prix médian par mètre carré s'élève à 11,40 €. On observe un prix supérieur de 1,10 €/m² pour un appartement par rapport a une maison. On peut déterminer une tension sur les petites typologies avec un prix pour les T1 atteignant les 15,00 €/m² et 16,20 € pour les surfaces de moins de 30 m².

- Le TO -

Depuis 2023, l'enquête révèle un prix de 11,80 €/m² sur le Territoire de l'Ouest. Ce prix atteint 12,60 €/m² pour les appartements et 10,50 €/m² pour les maisons. Une grande disparité se manifeste entre les grandes et les petites typologies, avec un prix allant du simple au double. En effet, le prix médian des logements de moins de 30m² s'élève à 21,40 € contre 10,00 € pour ceux de plus de 80 m².

- La Civis -

Un logement en location sur la CIVIS se loue actuellement à 10,10 €/m², avec des tarifs variant entre 11,10 € pour les appartements et 9,30€ pour une maison. Il est clair que la mobilité au sein du parc immobilier influence considérablement les prix.

Une augmentation d'environ 2,00 €/m² est observée pour les logements, passant de 9,70 € à 11,60 € pour une location mobile

- La Casud -

En 2023, la CASUD affiche un prix médian au mètre carré de 9,40 € pour l'ensemble de l'EPCI. Ce montant se décompose en 10,70 €/m² pour les appartements et 8,90 €/m² pour les maisons.

On observe que les logements construits après 2005 sont plus coûteux que les logements anciens, avec un écart de 1,70 € entre les deux

catégories.

Les loyers réunionnais restent bien inférieurs à ceux de Pariset de sa région (respectivement 25,00 €/m² et 17,20 €/m²), mais en fonction des territoires, des rapprochements peuvent être réalisés avec de grandes ou moyennes agglomérations hexagonales :

- Le territoire de l'Ouest est comparable à Ajaccio ou Lille

- La CINOR à Nantes ou Toulouse

- La CIVIS à la ville d'Arles

- La CASUD à Vannes ou encore Saint-Malo

L'étude complète est à retrouver ici.