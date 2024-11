En plein mois de novembre, une baleine et son baleineau aperçus au large de Saint-Leu

Ce lundi 4 novembre 2024 - et alors que la majorité des baleines a quitté les eaux réunionnaises - une mère et son baleineau ont été aperçus par les équipes de Globice au large de Saint-Leu. C'est à quelques centaines de mètres du Souffleur que les cétacés nageaient paisiblement, profitant encore un peu de La Réunion avant de partir vers le large (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le 28 septembre 2024, Globice confirmait que "la fin de saison des baleines 2024 est avérée".

Des géantes des mers, qui, même si elles semblaient plus timides cette année – forcément après une année 2023 qui a battu des records avec 1.156 baleines recensées – étaient bien présentes. "La saison 2024 peut faire pâle figure mais au regard de l’historique global, c’est une très bonne saison", lance Globice.

"À ce jour, la troisième meilleure constatée à La Réunion", ajoute Jean-Marc Gancille.

Si Globice n'a pas encore toutes les données, selon ces premiers chiffres, 360 individus ont été aperçus mi-septembre. "On n'atteindra probablement pas le chiffre de 430 de 2022 mais on n'en sera pas très loin."

- 22.300 personnes sur l'application Balèn terla -

Depuis le 17 juin 2024, Globice a lancé l'application Balèn Ter La, permettant aux Réunionnais comme visiteurs de passage d'observer les cétacés sans avoir à aller en mer.

Une application qui a connu un franc succès. "Nous sommes très heureux que Balèn terla ait immédiatement trouvé son public. 22.300 personnes ont téléchargé l’application et surtout, l’ont utilisé intensément durant la saison", s'est réjoui Jean-Marc Gancille lors d'un précédent entretien avec Imaz Press.

"C’est la marque d’un engouement très fort de la population pour les baleines et pour un mode d’observation sans aucun impact sur leur quiétude. Avec Balèn terla, nous disposons d’un outil utile pour sensibiliser les réunionnais et les touristes à ces animaux merveilleux afin d’encourager des pratiques qui leur soit le moins préjudiciables possible".

