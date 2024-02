Fortes pluies et orages : le sud-est en vigilance orange, l'est, l'ouest et le sud en jaune

Ce jeudi 1er février, le temps ne s'améliore guère dans le sud de l'île. Météo France a annoncé dans un communiqué placé la région sud-est en vigilance orange fortes pluies et orages ainsi que les régions est, ouest et sud en jaune. À noter également que l'ensemble de La Réunion est en vigilance jaune vents forts (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Dans l'après-midi, pas d'amélioration à attendre à Saint-Phuilippe ou Saint-Jo où il continue de pleuvoir assez fréquemment. Ces averses ont tendance à gagner dans l'intérieur du département, la région des Makes ou du Dimitile sont de nouveau bien arrosées dans la journée."

"Le vent de Sud-Est est de nouveau plus humide. La région du Volcan se retrouve dans les nuages et l'humidité avec des pluies régulières une bonne partie de la journée", indique Météo France dans ses prévisions.

Le fait marquant du jour c'est surtout le vent, des rafales proches de 70 km/h sont probables au Volcan et sur le Beau Pays, on devrait approcher les 80 km/h au Gros Piton Sainte-Rose et sur toute la côte entre Saint-Pierre et Saint-Gilles.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com