French Bee s'engage pour la semaine du tourisme

Le Ministère de l’Economie et des Finances organise du 3 au 7 avril 2023, la semaine des métiers du tourisme sur l’ensemble du territoire national. French bee, la smart cost long-courrier répond à l’appel à La Réunion et part à la rencontre des réunionnais pour "partager ses connaissances, son savoir-faire et susciter des vocations". Nous publions ci-dessous le communiqué complet de French Bee. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Promouvoir les métiers d’aujourd’hui et de demain du secteur du tourisme, tel est l’objectif des conférences et ateliers mis en place par le Ministère de l’Economie et des Finances auprès des collègiens, lycéens et étudiants mais aussi des demandeurs d’emploi.

Le 6 avril 2023 sera une journée dédiée aux métiers de l’aérien. A cette occasion Karine Bonnal, Responsable Commercial chez French bee à La Réunion et Nicolas Ravenne, un PNC aux couleurs de la smart cost prendront part à une conférence pour échanger sur leurs métiers.

Pour conclure ce temps d'échange, ils embarqueront les participants à bord de l’un des deux Airbus A350-1000, dédié à la ligne Paris-La Réunion – Paris, pour une visite guidée de cet appareil de toute dernière génération. French bee dessert l’île intense depuis 2017 en proposant jusqu’à 10 vols directs entre Paris-Orly 4 et l’aéroport de Roland Garros.

Ces deux A350-1000 sont positionnés sur La Réunion pour répondre aux besoins de ses passagers et leur offrir la meilleure expérience de vol. La cabine “Airspace by Airbus” de l'A350 est la plus silencieuse dans la catégorie des gros porteurs : cinq décibels de moins que les appareils concurrents et jusqu’à neuf décibels de moins à l’avant de la cabine, soit quatre fois moins de nuisances sonores.

L’éclairage d’ambiance à LED : dynamique et personnalisable permet de simuler les différentes heures de la journée (comme le lever et le coucher du soleil) et réduire ainsi la fatigue et les effets du décalage horaire après un vol long-courrier.

« C'est une nouvelle fois un plaisir et un honneur pour l’équipe de French bee Réunion de pouvoir partager son expertise métier aux futurs acteurs du secteur ! » déclare Karine Bonnal, Responsable Commercial chez French bee à La Réunion.

Pratique : le 6 avril de 8h00 à 12h30 à l'aéroport de La Réunion Roland Garros - 74 Av. Roland Garros, Sainte-Marie 97438

