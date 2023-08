Gabriel Attal parle d'immigration mahoraise et provoque la colère

Lors de son déplacement à La Possession ce jeudi 17 août 2023, le ministre de l'Education national a mentionné une "immigration importante des personnes qui sont d'origine mahoraise" à l'école Joliot-Curie. Des propos qui ont provoqué la colère d'élus mahorais et du collectif Résistance Réunion-Mayotte (Ré-MaA). "Ses propos inadmissibles (...) sont insoutenables, inqualifiables et démontrent le mépris du Gouvernement représenté par l'un de ses ministres" dénonce le collectif (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La phrase nous avait échappé, nos journalistes étant absents de la séquence. Au micro de nos confrères, Gabriel Attal a déclaré "c'est une école qui est concernée par une immigration importante des personnes qui sont d'origine mahoraise ou comorienne qui sont scolarisées ici". "Cela a pu créer, pas des difficultés, mais des interrogations de la part de certaines familles réunionnaises" a-t-il ajouté. Oubliant peut-être qu'on ne peut immigrer dans son propre pays....

Ses propos ont d'abord été dénoncés par Estelle Youssouffa, députée mahoraise. "Il n'y a pas d'immigration mahoraise à La Réunion. Sauf à considerer vos compatriotes du 101e département (Français depuis 1841) comme des étrangers et à faire de la com' politicienne sur notre dos" a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

Mr @Gabrielattal @education_gouv il n'y a pas "d'#immigration mahoraise" à #LaRéunion. Sauf à considerer vos compatriotes du 101e département (Français depuis 1841) comme des étrangers et à faire de la com' politicienne sur notre dos. Mtsssss #RaHachiri https://t.co/di1nR5Yu0F — Estelle Youssouffa Députée (@DeputeeEstelle) August 18, 2023

"Il est très regrettable de constater que de telles déclarations puissent être émises par un membre du gouvernement, dont le devoir est de représenter et de respecter l'ensemble des citoyens de notre nation. Affirmer que les personnes d'origine mahoraise à La Réunion ne sont pas "françaises comme les autres" va à l'encontre des principes fondamentaux d'égalité et de fraternité qui sont au cœur de notre devise. Ce dérapage ne peut être résolu par de simples excuses, car cela témoigne du mépris de M. Gabriel Attal envers Mayotte" a réagi le collectif Ré-MaA.

"Les Mahorais sont bel et bien des Français à part entière, et leur histoire est intrinsèquement liée à celle de la France. Ignorer ces faits et faire des déclarations discriminatoires ne peut que raviver les tensions et diviser notre société davantage" ajoute-t-il, appelant Emmanuel Macron à présenter des excuses publiques.

D'après Mayotte la 1ère, le ministre aurait contacté la députée pour s'expliquer sur cette déclaration. "La formulation d’une phrase a pu donner l’impression qu’il faisait un lien entre les arrivées de familles mahoraises à celles de l’immigration comorienne. Or ce n’était évidemment aucunement l’intention de son propos, qui dans son esprit distinguait bien les deux sujets" rapportent nos confrères de Mayotte. Il aurait aussi contacté le député Mansour Kamardine.

"L'établissement a connu ces derniers mois l’arrivée d’élèves du département voisin de Mayotte, mais aussi d’un nombre important d’élèves issus de l’immigration comorienne. Interrogé par la presse sur ce sujet, Gabriel Attal a tenu à saluer ce travail remarquable et à mettre en avant ses résultats pour le vivre-ensemble" a détaillé son entourage.

Pas sûr que cela suffise pour convaincre ceux blessés par ces propos. "Seul un engagement résolu en faveur de la tolérance, du respect et de l'inclusion permettra de construire un avenir où chacun pourra s'épanouir pleinement en tant que citoyen français à part entière" conclut le collectif Ré-MaA.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com