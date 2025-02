Intelligence émotionnelle : la "compétence 4.0" de demain à La Réunion

Pendant que les monde des affaires se passionne et s’inquiète des dernières évolutions de l’IA (Intelligence Artificielle), d’autres préfèrent travailler sur l’IE. Autrement dit l’Intelligence émotionnelle. Une coach réunionnaise propose depuis peu de développer ces compétences, non techniques et pourtant essentielles (Photos : sly/www.imazpress.com)

Une étude récente menée par le psychologue américain Daniel Coleman a estimé que 60% de la performance des employés résultent de leurs compétences émotionnelles.

Aussi, de nombreux coachs proposent aujourd’hui aux chefs d’entreprise d’améliorer leurs performances, réduire leur turn-over, éviter les burn-out… en travaillant sur leur intelligence émotionnelle (IE) et celle de leurs collaborateurs.

L’IE, c'est quoi ? "Il s’agit de la capacité à percevoir, à comprendre et à réguler les émotions qui nous traversent, en fonction de nos parcours respectifs" explique Betty Viracaondin. Elle propose depuis mars 2023, des formations et accompagnements dans ce domaine à La Réunion.

Concrètement, il s’agit de travailler sur la conscience de soi, la régulation des émotions, la compréhension de ses besoins, l’empathie, la communication constructive : autrement dit, des "gros mots" dans beaucoup d’entreprises et pas uniquement à La Réunion.

"La crise du Covid a mis en évidence un changement de paradigme dans le monde du travail : la relation entre l’entreprise et ses salariés évolue, les attentes envers les ressources humaines également" souligne Betty Viracaondin.

"C’est la compétence 4.0 de demain"poursuit-elle. Elle propose aux entreprises réunionnaises des séminaires sur deux ou trois jours consacrés à des thématiques précises (gestion du temps ou du stress, accompagnement dans la mise en place du télé-travail, etc.) avant de produire une feuille de route personnalisée et d’accompagner les équipes sur 6 à 12 mois.

xl/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com