L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies à partir de midi

Si le début de matinée de ce lundi 26 février 2024 sera plutôt sec, les averses vont se multiplier en seconde partie de matinée. "Dans un premier temps elles se développent à l'Est, puis gagne dans l'intérieur et également vers le chef-lieu. Peu de régions sont épargnées en cours d'après-midi, même si l'Ouest et le Sud-Ouest reçoivent moins de quantité" détaille Météo France. Dans ce contexte, l'est et le sud-est de l'île seront placés en vigilance jaune fortes pluies à partir de midi ce lundi.

"Les averses sont quant à elles marquées dans Salazie et la région des Plaines, et encore plus sur le massif du Volcan où le risque se fait plus pressant que sur les autres régions" note par ailleurs Météo France.

