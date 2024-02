L’Etat accorde un soutien financier de 40 millions d’euros au CHU de La Réunion

Le directeur général de l’ARS La Réunion se félicite "de l’écoute et du travail mené avec la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et le ministre chargé de la santé et de la prévention sur la situation financière du CHU de La Réunion". Une aide exceptionnelle en trésorerie de 31,2 millions d’euros pour accompagner le CHU face aux difficultés importantes qu’il rencontre a en effet été décidée. Cela s'ajoute aux crédits dont bénéficiera le CHU de La Réunion au titre de la restitution de la sous-exécution et des crédits d’aide exceptionnelle et représente un total de 40 millions d’euros d’aides (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Ce travail qui a démarré dès le mois de septembre 2023 et qui s’est accéléré depuis la nomination de Catherine Vautrin au ministère du Travail, de la Santé, et des Solidarités et de Frédéric Valletoux au ministère délégué chargé de la santé et de la prévention a été arbitré favorablement par l’attribution au CHU de La Réunion" se réjouit Gérard Cotellon.



"Cette allocation représente de la part du Gouvernement un effort très exceptionnel dans un contexte financier particulièrement contraint qui conduit l’ensemble des ministères à réduire les dépenses publiques dans un souci d’efficience" ajoute-t-il.

Le récapitulatif des montants attribués au CHU par enveloppe :

Il s’agit d’un niveau d’aide massif pour le CHU et d’un effort considérable du Gouvernement, qui pèse sur la fin de gestion 2023.

"Le travail d’analyse des origines du déficit structurel du CHU se poursuivra dans les semaines à venir par une mission flash de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) qui viendra en appui de l’ARS et de la gouvernance du CHU pour proposer des réponses aux spécificités du CHU de La Réunion" annonce l'ARS.

Elle "continuera, en lien avec tous les acteurs de santé du territoire et en parfaite cohérence avec les instructions de la ministre du travail, de la Santé et des Solidarités et du ministre chargé de la santé et de la prévention, ses efforts pour améliorer l’efficience du système de santé dans un souci de responsabilité avec l’objectif de toujours mieux répondre aux besoins de santé des Réunionnais".

"Comme les autres CHU de France, mais avec une dimension plus critique du fait de l’insuffisante prise en compte de son rayonnement dans l’océan Indien et de son insularité dans ses financements, le CHU de La Réunion se trouve dans une situation financière particulièrement alarmante", alertait la Région ce mardi 20 février 2024.

"Compensation des surcoûts dus à l’inflation, dotation spécifique qui prenne en compte l’ensemble des activités assurées par le CHU (dont les EVASAN), valorisation du coefficient géographique... L’urgence de la situation appelle à ce que les engagements pris ces derniers mois soient enfin tenus", ajoutait-elle.

