La grève suspendue au Groupement de défense sanitaire

Ce mardi 13 février 2024, les salariés du Groupement de défense sanitaire (GDS) de La Réunion ont décidé de suspendre leur grève. Leur revendication principale a été entendue, la présidente du Conseil d'administration du groupement a démissionné. Reste maintenant au nouveau conseil nommé, de prendre les rênes sur les dossiers. Ils ont jusqu'au 28 avril 2024 – date jusqu'à laquelle court la mise en demeure du préfet – pour réunir une Assemblée générale (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

C'est le biais du représentant syndical de la CGPER, qu'Imaz Press a eu vent de la démission de Yolaine Soucane, présidente du Conseil d'administration du GDS. "On a réussi avec les syndicats, les éleveurs et les salariés, à mettre la pression pour que les choses se fassent et la démission de la présidente était la clé", précise Corine Soudron.

À sa place en tant que président, Maximin Delbond, planteur dans l'ouest de l'île.

"Nous avons décidé de suspendre la grève après avoir obtenu la démission de la présidente", confirme Corine Soundron, déléguée syndicale de l'UR974.

- Une grève suspendue mais pas arrêtée –

Après la suspension de cette grève, "les services d'équarrissage vont reprendre dès ce mercredi 14 février", annonce Corine Soundron.

Toutefois, les salariés "se réservent le droit de reprendre la grève si la totalité de leurs revendications ne sont pas entendues". Des salariés qui réclament du nouveau Conseil d'administration de revoir les négociations annuelles, les salaires, la sécurité et la santé au travail.



Désormais, la priorité, "c'est que le nouveau Conseil d'administration convoque une Assemblée générale et qu'on avance dans de bonnes conditions", poursuit la déléguée syndicale.

Le Conseil qui a donc jusqu'au 28 avril prochain - date de la fin de la mise en demeure - pour rassembler ses adhérents.Mise en demeure qu'Imaz Press vous révélait dans un précédent article.

Le 26 novembre 2023, une mise en demeure avait été envoyée à l'attention de Yolaine Soucane, présidente du Groupement de défense sanitaire.

Dans ce document il est indiqué, "la situation de fragilité récurrente de (sa) structure remet en cause sa capacité réelle à mener à bien en tant qu'organisme à vocation sanitaire les missions déléguées par l'État".

"À l'occasion notamment de la participation de mes services aux dernières assemblées générales de votre structure, il a été constaté la persistance d'une incapacité à justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des plus de 1.000 adhérents de votre groupement. Indépendamment de cet aspect, les services ont constaté l'impossibilité à votre dernière assemblée générale du 3 novembre dernier de validation des décisions qui ont été proposées au vote de vos adhérents, à vos obligations" écrit la préfecture.

Le préfet concluant sa mise en demeure en déclarant : "en l'absence de mise en conformité à l'expiration du délai fixe je pourrais décider de la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance concédée à votre groupement".

