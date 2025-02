La Réunionnaise Johanne, conductrice d'un camion frigorifique, participe à l'émission "Les reines de la route"

Le jeudi 6 février 2025, l'émission "Les reines de la route" a débuté pour sa cinquième saison sur 6ter. Cette émission permet de partager le quotidien de femmes effectuant le métier de chauffeur poids lourd. Johanne, 30 ans et originaire de La Réunion, participe à cette émission afin "d'être libres, de repousser ses limites et de prouver que, dans le métier de conducteurs de poids lourds, le genre n’est pas un obstacle et peut même être une force supplémentaire", selon le communiqué de 6ter. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Serge Leplege)

Elles reprennent le volant avec une énergie et une passion intactes. Parmi les 300.000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination.

Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

- Six nouvelles conductrices -

Parmi les pionnières de cette aventure, on retrouve des femmes qui sont désormais des héroïnes : Béatrice, Rasha, Clotilde, Lexie et Frédérique. Elles ont tracé la voie pour celles qui ont suivi.

La relève est assurée, car six nouvelles conductrices font leur entrée sur la scène avec une énergie débordante et des caractères bien trempés. Il s’agit de Johanne, Manon, Charlotte, Manuela, Sandrine et Angélique.

- Des missions "inédites" -

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout.

Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Toujours en quête de nouveaux défis, ces conductrices repoussent les limites en partant explorer de nouveaux territoires, encore jamais vus dans Les reines de la route.

Au programme, des missions épiques aux confins de l’île de La Réunion avec Johanne, une nouvelle conductrice, une aventure rocambolesque avec Lexie sur l’île de Majorque aux Baléares, et une expédition en République tchèque pour Angélique, une toute jeune et nouvelle conductrice.

Et pour la toute première fois, un transport inédit, avec aux commandes Charlotte qui va voyager à travers l’Irlande et l’Angleterre avec des êtres vivants : cinq juments et quatre poulains.