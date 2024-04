Le Journal de l'Île fixé sur son sort ce jeudi à 13h30

Placé en redressement judiciaire en janvier 2024, le Journal de l'Ile et cinq de ses filiales seront fixés sur son sort ce jeudi 4 avril 2024. Le tribunal de commerce a trois choix possibles : une liquidation immédiate, une liquidation avec poursuite d'activités - comme celle dont le Quotidien a pu bénéficier -, le temps de trouver un repreneur ou la prolongation du redressement judiciraire avec la mise en place d'un plan social économique. Des dizaines d'emplois sont en jeu. Plus d'informations à venir (Photo sly/www.imazpress.com)

La mise en délibérée dans la décision concernant le JIR arrive que lus tôt dans la journée, le tribunal de commerce a décidé de désigner la société Média Capital comme repreneur du Quotidien. Cette société représentée par Henri Nijdam, patron du Nouvel économiste) a été préférée au projet présenté par l'imprimeur du Port, Alfred Chane-Pane.

Média Capital s'est engagé à reprendre 12 employés de presse et cadres et 15 journalistes (hormis les photographes, les chefs de service et les secrétaires de rédaction). Cette offre avait la préférence des salariés du Quotidien.

L'offre d'Alfred Chane-Pane prévoyait "de licencier 80% du personnel, dont 100% des journalistes" selon les salariés du média qui ont majoritairement voté contre ce projet.

"C'est la moins mauvaise des solutions qui a été choisie par le tribunal. Le président du tribunal a bien expliqué que la situation n'était pas du tout idéale. Il a clairement indiqué que le tribunal aurait pu rejeter les deux offres. Ils ont donné leur chance au dossier le plus acceptable", explique Edouard Marchal, délégué syndical du SNJ du Quotidien.

Pour rappel, les journalistes du JIR et du Quotidien s'étaient réunis le devant la prefecture alertant sur la situation de la presse écrite à La Réunion. Les représentants avaient alors été reçus par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malek lors de sa visite sur l'île.

