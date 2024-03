Si la première journée du week-end, samedi 9 mars 2024 commencera sous le soleil, Météo France a placé l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 20h. Des rafales de vent allant de 60 à 70km/h entre Saint-Pierre et Saint-Joseph, et de 50 à 60 km/h vers le Chef-Lieu sont attendues (photo sly/www.imazpress.com)

"Le début de journée est agréable, il fait beau partout avec simplement quelques nuages côtiers dans l'est mais une masse d'air plus instable envahit le département en cours de journée. Le temps tourne donc aux averses cet après-midi avec pour préférence les hauts de l'ouest. Pas de grosse quantité à redouter néanmoins", détaille Météo France

"Le vent de sud-est est modéré à assez fort, il souffle en rafales voisines de 50 à 60 km/h vers le Chef-Lieu, 60 à 70 km/h entre Saint-Pierre et Saint-Joseph", indique Météo France.

"La mer reste peu agitée dans l'ouest et le nord, agitée dans l'est et le sud avec une houle d'alizés proche de 2 mètres", précise Météo France dans son bulletin.