Le sud et sud-est de l'île en vigilance vents forts à compter de samedi

Ce vendredi 1er mars 2024, Météo France Réunion a annoncé la mise en place d'une vigilance jaune vents forts sur le sud et le sud-est de l'île. Une vigilance qui prendra effet ce samedi 2 mars à compter de 11 heures. "L'alizé décoiffe sur le littoral avec des pointes de 70/80 km/h, voire 85 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Pierre", indique Météo France. Des rafales qui seront également fortes dans le nord de l'île avec des pointes de 60 à 70 km/h (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce dimanche, dans la continuité de la vigilance jaunes vents forts, "l'alizé est modéré à assez fort, les rafales sont voisines de 70 à 75 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel, entre 60 à 70 km/h vers Saint-Denis", précise Météo France dans son bulletin.

Il faudra attendre lundi pour voir le vent mollir. "Ainsi les rafales les plus fortes sont attendues au Nord-Ouest et au Sud-Est, entre 40 et 50 km/h."

