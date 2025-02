Le téléphérique Papang fermé à partir de 13h30 pour maintenance technique

Le téléphérique Papang sera fermé à partir de 13h30 ce mercredi 4 février 2025, pour une durée estimée de 2 heures, en raison d’un souci technique nécessitant le remplacement immédiat d’une pièce. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Nous comprenons que cette interruption puisse causer des désagréments et nous tenons à nous excuser pour la gêne occasionnée. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour minimiser cette période d'indisponibilité et pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais", écrit la Sodiparc.

Le téléphérique Papang rouvrira dès que les travaux de maintenance auront été finalisés.