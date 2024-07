Les opposants à la ZAC de la Savane des Tamarins manifestent pour l'arrêt du chantier

C'est ce dimanche 28 juillet 2024 que les opposants de la ZAC de la Savane des Tamarins, anciennement ZAC Renaissance 3, se réunissent. Une marche à travers la savane de Plateau Caillou est organisée, dans les environs du chantier, pour aller à la rencontre de la population. Alors que 90 hectares doivent être aménagés pour accueillir logements et commerces, le collectif Protège Nout Savane s'oppose au chantier et demande l'arrêt des travaux (Photos : sly/www.imazpress.com)

La marche a débuté dès 8 heures, et sera suivie d'un ronnkozé pour permettre à chacun de prendre la parole librement. Un concert viendra clôturer l'événement.

"L'événement c'est pour que les gens voient par eux-mêmes la valeur paysagère de cette zone et de la taille de la parcelle qui va être détruite", explique Rémy Payet.





"Se pose aussi la question de comment on aménage le territoire", lance une citoyenne engagée.

"Se pose aussi la question de la durabilité de la construction."





"Ce projet est une aberration, il y a 90 hectares de savane qui vont être détruits" a noté Elie Payet, porte-parole du collectif Protège Nout Savane, contacté par Imaz Press Réunion.

"En 2024, c'est tout de même immoral de se lancer dans un tel projet face aux enjeux environnementaux. On ne peut pas ignorer à ce point cet aspect" a-t-il estimé.

Plusieurs espèces protégées se trouvent en effet dans la savane : l’oiseau blanc, la tourterelle malgache, le caméléon panthère, et gibbosa.

Ces espèces ont fait l'objet d'une étude d'impact pour mettre en place des mesures compensatoires, dont les conclusions ont été rendues en 2023. La société CYNORKIS, en charge de l'étude, a notamment préconisé une "réaffectation écologique" des espèces concernées avec la création d'un jardin indigène.

Une pétition réclamant l'arrêt immédiat des travaux a été lancée dans la foulée et a récolté près de 15.000 signatures en l'espace de seulement quelques jours. Les soutiens du collectif sont de plus en plus nombreux, certains artistes se mobilisant depuis

- Des arguments qui ne passent pas -

La préfecture, qui a délivré l'autorisation de l'exploitation de ce terrain, rappelle cependant que "le projet de la ZAC Renaissance 3 a connu une instruction longue et continue et fait l’objet d’une vaste concertation du public, dont les avis ont amené à un ajustement du projet, principalement au regard des enjeux écologiques".

La Sedré (Société d'Equipement du Département de la Réunion), en charge du chantier, a par ailleurs souhaité faire le point sur les accusations. "Aucun chantier n'est prévu dans l'espace protégé de la savane". "Toute la zone savanaire naturelle et protégée n'est pas du tout impactée par cette opération" insiste Yannick Payet Fontaine, directeur général de la Sedré.



Sur les 90,5 hectares que représente le chantier, "30 ha d’espaces naturel conservés et valorisés" sont prévus. "La savane, qui est protégée, ne fait pas non plus partie du périmètre de la ZAC" assure la Sedré. "Aussi, les futures constructions respecteront les caractéristiques du relief."

90,5 hectares de trop pour les opposants au projet, qui réclament son arrêt au nom de la protection de l'environnement. Le collectif se réserve par ailleurs le droit de déposer un recours auprès de la justice pour faire arrêter le chantier.

"Dans un contexte mondial où les voyants sont passés au rouge pour la biodiversité, pour l'eau et pour la préservation des espaces naturels, ce projet d'urbanisation, d'une ampleur extrêmement conséquente, portée par la municipalité de Saint-Paul va à rebours des objectifs fixés par les scientifiques et par la loi climat et résilience votée en août 2021" s'indigne par ailleurs la branche locale du parti Place publique.

Les Ecologistes estiment, eux, que "la savane recèle une biodiversité remarquable avec la présence d’espèces végétales et animales protégées". "Le coût environnemental est énorme" assure le parti.

Des accusations réfutées par la Sedré. "C'est un projet qui se veut plus vertueux, mieux dimensionner, mieux organiser dans l'espace, qui organise une mixité entre le logement, l'espace économique, et la nature. Nous ne faisons pas de gentrification, au contraire" a martelé Yannick Payet Fontaine, rappelant que la France "se trouve dans une crise du logement majeure". "Il y a eu plus de 10 ans de consultations, d'études d'impact, de concertations…Si le collectif veut porter une action en justice, qu'il le fasse, nous sommes dans un Etat de droit" a-t-il ajouté.

