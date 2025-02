Les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en janvier et de 2,1 % sur un an

Pour le mois de janvier 2025, l'Insee annonce que les prix à la consommation augmentent de 0,9 %, après trois mois de quasi stabilité. Une hausse portée par les prix de l’alimentation, des produits manufacturés, de l’énergie et du tabac. "Sur un an, les prix augmentent de 2,1 % à La Réunion", indique l'Insee. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

En janvier 2025, par rapport au mois de décembre, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,9 % à La Réunion ; c’est la hausse la plus importante sur

un mois, depuis juillet 2023.

En janvier, les prix des services, des produits manufacturés et de l’énergie continuent d’augmenter, tandis que ceux de l’alimentation et du tabac inversent leur tendance récente et repartent à la hausse. Au niveau national, les prix augmentent de 0,2 % sur un mois.

Les prix des services augmentent de nouveau en janvier (+1,2 %), après +0,8 % en décembre.

Alors que les prix des services de communications sont stables et que ceux des services de transports reculent (-9,2 %) avec la baisse saisonnière des tarifs du transport aérien, les prix des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères augmentent (+0,2 %) de même que ceux des services de santé (+2 %). La hausse des prix des autres services (+2,2 %), qui représentent 48 % du budget "services" des ménages réunionnais, est portée notamment par l’augmentation des tarifs d’assurances.

Les prix de l’alimentation augmentent en janvier (+0,8 %) après une baisse de 0,5 % en décembre. Les prix des produits frais repartent à la hausse (+3,3 %),

après neuf mois de baisse consécutive.

Les prix des produits alimentaires hors produits frais, qui pèsent pour 87 % dans le budget alimentaire des ménages réunionnais, augmentent de 0,5 % après deux mois de stabilité.

Les prix des produits manufacturés croissent de nouveau en janvier (+0,4 % après +0,3 % en décembre et +0,9 % en novembre). Les prix de l’habillement et

chaussures poursuivent leur hausse (+1,9 %), tandis que ceux des produits de santé sont stables, tout comme les prix des autres produits manufacturés.

En janvier, les tarifs de l’énergie continuent d’augmenter (+1 % après +0,5 % en décembre et +1 % en novembre), sous l’effet de la hausse des prix des produits

pétroliers (+1,8 %). En janvier, le prix du litre de supercarburant augmente de 2 centimes et celui du gazole de 1 centime.

Le prix de la bouteille de gaz augmente de 3 euros (+20 %) du fait de la diminution des aides locales. Le prix de l’électricité est stable en janvier.

En janvier, les prix du tabac augmentent de 0,7 %.