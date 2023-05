Les quatre infos à retenir : accident sur la NRL, tennis de table, logement et vigilance

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 7 mai 2023 : - Accident sur la NRL : un homme de 33 ans transporté en urgence absolue au CHU Nord - Tennis de table : exploit pour le Réunionnais Antoine Razafinarivo, nouveau n°100 Mondial - 100.000 mal-logés à La Réunion, mais pour le ministre du logement tout va bien - Le nord, l'est et sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Accident sur la NRL : un homme de 33 ans transporté en urgence absolue au CHU Nord

En cette nuit du 6 au 7 mai 2023, un important accident a eu lieu sur la Nouvelle route du littoral aux alentours de 3h30 du matin. Quatre véhicules ont été impliqués, et ce, dans les deux sens de circulation. Deux personnes ont été transportée au CHU Nord, dont un homme de 33 ans en urgence absolue. 27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.

Tennis de table : exploit pour le Réunionnais Antoine Razafinarivo, nouveau n°100 Mondial

Ce samedi 6 mai, marquait le clap de fin de la coupe d’Afrique Continental qui s’est déroulée à Nairobi (Kenya). Une compétition dominée par les Égyptiens (deux médaillées chez les dames, et deux médaillés chez les hommes). Mais c’est le Dionysien Antoine Razafinarivo, 19 ans qui s’est fait remarquer durant cette compétition, grâce à sa médaille de bronze. Cet exploit permet aussi au Réunionnais de se hisser au rang de N°100 Mondial.

100.000 mal-logés à La Réunion, mais pour le ministre du logement tout va bien

Alors qu'Élisabeth Borne et cinq ministres, dont le ministre du Logement, Olivier Klein, seront la semaine prochaine à La Réunion, ce vendredi 5 mai, ce sont nos députés péi qui ont interpellé le ministre en question sur la question du logement en outre-mer.

Le nord, l'est et sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Une vigilance jaune fortes pluies et orages est en cours pour les régions nord, est et sud-est valable pour la nuit de dimanche à lundi et la première partie de la matinée de lundi. "De bonnes averses se déclenchent et ces pluies sont accompagnées de coup de tonnerre. La plus grande activité se situe plutôt en seconde partie de nuit", indique Météo France.