Les quatre infos à retenir : découverte macabre, Candice, CCIR et violences conjugales

BONSOIR - À la une de ce jeudi soir 25 janvier 2024 : - Saint-Benoît : le corps d'une femme découvert à Ilet Coco - Candice s'éloigne : le sud de l'île repasse en vigilance jaune fortes pluies - CCIR : 2024, l'année de "tous les dangers" pour les entreprises - Le Port : un mineur placé en garde à vue pour violences conjugales

Saint-Benoît : le corps d'une femme découvert à Ilet Coco

Le corps d'une femme a été découvert ce jeudi 25 janvier 2024 à Saint-Benoît au niveau du radier d'Ilet Coco, révèle Réunion la 1ère. Une information confirmée par la gendarmerie à Imaz Press Réunion. Une enquête a été ouverte

Candice s'éloigne : le sud de l'île repasse en vigilance jaune fortes pluies

La tempête modérée Candice s'éloigne de La Réunion. A 10h32 ce jeudi 25 janvier, le tempête se trouvait à 390 km à l'est de l'île. Les pluies ont été moins intenses que prévu par Météo France sur le sud et le sud-est. Ces régions repassent donc en vigilance jaune fortes pluies et orages. Elles avaient été placées en vigilance rouge à 18 heures mercredi. Toutefois, dans l'ouest de l'île, les conditions météorologiques restent dégradées. Le préfet continue d'appeler à la plus grande vigilance.

CCIR : 2024, l'année de "tous les dangers" pour les entreprises

C'est un message inquiet mais résilient que le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR), Pierrick Robert, a adressé aux élus et à la presse ce jeudi 25 janvier 2024. Après une année 2023 particulièrement compliquée pour les entreprises, 2024 ne s'annonce guère mieux, et est "l'année de tous les dangers" selon Pierrick Robert.

Le Port : un mineur placé en garde à vue pour violences conjugales

Ce mardi 23 janvier 2024, un jeune homme âgé de 17 ans a été placé en garde à vue au commissariat de police du Port suite à des violences physiques commises sur sa partenaire. Hospitalisée, la jeune femme s’est vue délivrer une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Le mineurn déjà connu pour des faits similaires, devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)