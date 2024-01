Les quatre infos à retenir : marchés, baignades interdites, chaos à Mayotte et découverte macabre

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 31 janvier 2024 - Les étals des marchés forains encore bien fournis... pour le moment - A l'exception des bassins de Saint-Benoît, tous les sites de baignades sont ouverts - Mayotte : l'île sombre dans le chaos - Saint-Louis : le corps du joggeur porté disparu retrouvé ce matin

Les étals des marchés forains encore bien fournis... pour le moment

Ce mercredi 31 janvier 2024 aux marchés forains du Chaudron et du Port, les maraîchers sont au rendez-vous avec des étals encore bien garnis. Mais les produits présents sont parmi les derniers récoltés avant le passage du Cyclone Belal et de la tempête Candice. Les bazardiers ont donc encore un peu stock, mais cela ne devrait pas durer. Les Réunionnais vont connaître la classique augmentation des prix post intempéries générée par la pénurie des fruits et légumes

A l'exception des bassins de Saint-Benoît, tous les sites de baignades sont ouverts



A l'exception des Bassin Mangue, du Bassin Bleu et du Bassin Ilet Bethléem à Saint-Benoît, tous les sites de baignades sont désormais ouverts au public, informe l'Agence régionale de santé ce mercredi soir 31 janvier 2024

Mayotte : l'île sombre dans le chaos

Délinquance, barricades, routes barrées, violences urbaines… depuis des semaines et des mois, Mayotte s'enfonce toujours plus dans le chaos. Excédée par l'insécurité croissante et le sentiment d'être abandonnée par le pouvoir centrale, la population a décidé de réagir. Parfois violemment ce qui aggrave une situation déjà extrêmement tendue. La députée Estelle Youssouffa a fini par appeler au départ du préfet Thierry Suquet

Saint-Louis : le corps du joggeur porté disparu retrouvé ce matin

Ce mercredi 31 janvier, les recherches ont repris pour tenter de retrouver le joggeur emporté au niveau du radier des Trois Ravines. Ce matin, son corps a été retrouvé à l'aide d'un drone des forces de l'ordre en bordure du cours d'eau. Les forces de l'ordre sont sur place.