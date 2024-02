Les quatre infos à retenir : BTP, passage de l'oeil, leptospirose, à la recherche d'eau et de riz

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 2 février 2024 - BTP : le syndicat patronal maintient la grille des salaires, l'intersyndicale maintient son appel à la grève - Place nette à La Réunion : une opération d'envergure pour lutter contre la délinquance - Passage de l'œil, vents forts, pluies… Belal, un cyclone remarquable à plus d'un titre - Cas de leptospirose en hausse : il pleut... attention, les rats sont de sortie (Photo photo RB/www.imazpress.com)

BTP : le syndicat patronal maintient la grille des salaires, l'intersyndicale maintient son appel à la grève

"Nous ne pouvons pas partager une richesse qu'on n'a pas", a souligné ce vendredi 2 février 2024 la FRBTP (syndicat patronal). La remarque est adressée à l'intersyndicale du BTP qui jeudi, a appelé à la grève illimitée si ses revendications salariales n'étaient pas acceptées par le patronat. À ce stade, aucune rencontre n'est prévue entre les deux parties

Place nette à La Réunion : une opération d'envergure pour lutter contre la délinquance

Ne vous étonnez pas si en vous promenant au volant de votre véhicule vous croisez non pas un, ni deux, ni trois gendarmes mais pas moins d'une cinquantaine – si ce n'est pas plus – dans votre quartier. Il s'agit de l'opération "place nette". Une opération nationale pour lutter contre la délinquance et le trafic de drogues

Cas de leptospirose en hausse : il pleut... attention, les rats sont de sortie

Ce vendredi 2 février 2024, Santé publique France a publié son point épidémiologique régional. Cette semaine, deux points clés sont à souligner : la hausse des cas de leptospirose alors que La Réunion a connu de fort épisodes pluvieux. La gastro-entérite voit ses indicateurs également à la hausse, malgré la phase de post-épidémie. À noter que les cas de Covid, de bronchiolite restent stables voire diminuent.

Vous recherchez désespérément des bouteilles d'eau et du riz... ils reviennent la semaine prochaine



Où sont passées les bouteilles d'eau plate péi ? Où sont passés nos sachets de riz si sacrés pour un bon cari ? En tout cas… nombreux se le demande. Dans les supermarchés, les stations essences ou encore dans les lieux de restauration, difficile d'en trouver. La faute à Belal pour deux raisons. La première, lors de l'annonce du cyclone, les Réunionnais se sont rués sur les stocks comme l'on fait lors de la saison cyclonique. Deuxième raison, les coupures d'électricité ont mis au ralenti les usines de La Réunion. Mais patience, le retour à la normale est prévu dans les prochaines semaines