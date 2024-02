Les quatre infos à retenir : Mayotte, rassemblement Palestine, escalade, école André Hoareau fermée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 11 février 2024 : - Mayotte : Darmanin annonce la fin du droit du sol dans l'archipel - Un nouveau rassemblement pour la paix en Palestine organisé à Saint-Denis - Escalade : le sport qui grimpe, qui grimpe... - L'école maternelle et élémentaire André Hoareau restera fermée ce lundi et mardi

Mayotte : Darmanin annonce la fin du droit du sol dans l'archipel

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, sont à Mayotte ce dimanche 11 février 2024 alors que l'archipel est secoué par une crise sociale, sécuritaire et migratoire sans précédent. Sur place, le ministre de l'Intérieur a annoncé la fin du droit du sol pour lutter contre l'immigration clandestine dans l'archipel. Depuis Paris il avait déjà annoncé une série de mesures dont "la création d"un rideau de fer dans l'eau" pour empêcher l'arrivée des kwassas kwassas transportant des personnes sans titre de séjour.

Un nouveau rassemblement pour la paix en Palestine organisé à Saint-Denis



Ce dimanche 12 février, un nouveau rassemblement en faveur de la Palestine se tient à Saint-Denis, organisé par le collectif de l'association Réunion Palestine. Des centaines de personnes sont présentes. Plusieurs manifestations ont déjà été initiées par ce même collectif

Escalade : le sport qui grimpe, qui grimpe...

Avec quatre athlètes en course pour la qualification olympique à Paris, l’escalade réunionnaise prouve son dynamisme. Un modèle qui s’appuie sur des infrastructures modernes et une politique de formation tournée vers le haut niveau.

L'école maternelle et élémentaire André Hoareau restera fermée ce lundi et mardi



La ville a pris la décision de maintenir les écoles maternelle et élémentaire André Hoarau fermées ce lundi 12 et mardi 13 février, pour "rassurer les parents et la communauté éducative". Une réouverture est prévue jeudi