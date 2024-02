Mayotte : Darmanin veut un "rideau de fer dans l'eau" pour empêcher l'arrivée de migrants sans papiers

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, sont à Mayotte ce dimanche 11 février 2024 alors que l'archipel est secoué par une crise sociale, sécuritaire et migratoire sans précédent. Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé des mesures dans une vidéo publiée sur ses résaux sociaux : le lancement de l'opération Wuambushu II, le démantèlement du camp de Cavani, une lutte contre les filières d'immigration irrégulières, ainsi que la création d"un rideau de fer dans l'eau" pour empêcher l'arrivée des kwassas kwassas transportant des personnes sans titre de séjour (Photo rb/www.imazpress.com)

"Chers Mahoraises, chers Mahorais, dans quelques heures je serai de nouveau à Mayotte. Comme vous le savez je m'y rends régulièrement, je serai accompagné de la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux", c'est à travers une vidéo publiée sur X que le ministre de l'Intérieur a confirmé sa visite officielle ce dimanche 11 février sur l'île.

- Démantèlement de camp, Wuambushu II, projet de loi -

Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé plusieurs mesures pour lutter contre la grave crise sociale, sécuritaire et migratoire sans précédent. qui touche le territoire depuis plusieurs mois

Le ministre s'est engagé à procéder à "l'évacation totale du camp de Cavani (le stade départemental)" où des migrants en provenance de la région des Grands lacs en d'Afrique sont réfugiés. "Ceux qui ont le droit d'asile pourront être rapatriés dans l'Hexagone", précise Gérald Darmanin.

"Quand à ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire national, ils doivent être, dans les heures qui viennent, assignés à résidence ou intégrer au Centre de rétention administrative en vue d'une expulsion immédiate vers leurs pays d'origine", affrme t-il.

Le ministre de l'Intérieur a ensuite confirmé la mise en place de l'opération Wuambushu II. Il promet pour celle-ci : "plus de moyens, plus de forces de l'odre et de justice".

La première opération "Wuambushu", déclenchée en avril 2023, avait pour objectif d'expulser les étrangers en situation irrégulière et de détruire les bidonvilles, afin de rétablir la sécurité sur l'archipel. L’Etat s’était fixé pour objectif de détruire plus d' un millier de cases d’ici la fin 2023.

Gérald Darmanin, déclarait finalement en septembre 2023 que seulement : "400 logements des bidonvilles ont été détruits, 1 327 interpellations ont eu lieu, dont la quasi-totalité des chefs de gang qui avaient été identifiés (55 sur 59) et les violences sur les personnes – comme les vols avec violence – ont baissé de 10 %."

Gérald Darmanin souhaite également lutter "contre ses filières d'immigration irrègulières," notamment ceux qui en profitent et qu'on retrouve "parfois dans la bonne société mahoraise".

Enfin, le ministre annonce la création d'un "rideau de fer dans l'eau prochainement" à la demande du Président de la République pour empêcher l'immigration clandestine vers Mayotte. Il annonce également "de nouveaux moyens d'interceptions, de nouveaux radars..."

Gerarld Darmanin rappelle que "le projet de loi Mayotte sera présenté à l'Assemblée Nationale et au Sénat dans quelques semaines". "Ce qui permettra à chaque Mahoraise, Mahorais d'avoir les mêmes droits et devoirs que tous les autres français sur le territoire national", affirme le ministre.

Retrouvez ci-dessous la vidéo :

Message aux Mahorais ⤵️ pic.twitter.com/dF5WtGdGQy — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 10, 2024

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux sont notamment accompagnés "de plusieurs directeurs généraux du ministère de l’Intérieur “et d’une quinzaine de gendarmes du GIGN qui viendront renforcer les effectifs sur place pour mener des opérations coup de poing”.

- Une crise sociale sans précédent -

Pour rappel, le 101ème et dernier département français connaît donc depuis plusieurs semaines, une crise sociale sans précédent. Regroupent en "collectifs citoyens", les habitants protestent contre "l'insécurité et l'immigration clandestine". La Grande Terre est paralysée par les barrages dressés sur les axes routiers et sur le quai de débarquement de la barge reliant la Grande Terre et Petite Terre

Cette crise succède à celle du manque d'eau. La surpopulation, le manque d'infrastructures, et des épisodes de sécheresse ont provoqué une grave pénurie d'eau sur l'île depuis des mois. En octobre dernier, la préfecture de Mayotte annonçait que l'eau ne serait disponible qu'un jour sur trois.

Pour rappel, le territoire est confronté à un afflux constant de migrants en provenance des Comores voisines, qui traversent le canal du Mozambique dans des conditions dangereuses pour atteindre l'île. Ces migrants espèrent trouver de meilleures opportunités économiques et sociales à Mayotte, considérée comme un territoire plus développé que les Comores.

- Un flux d'étrangers en situation irrégulière et une délinquance alarmante -

En début d'année, la Cour des Comptes avait pointé du doigt à travers son rapport "politique de lutte contre l'immigration irrégulière ", une image critique de la situation à Mayotte.

Le document souligne que Mayotte et la Guyane "concentrant à elles seules 97% des non-admissions ultramarines". "C’est à Mayotte que l’on enregistre la quasi-totalité des étrangers en situation irrégulière (42.134 en 2022, + 82 % en trois ans), dont environ la moitié a été éloignée en 2022, surtout vers l’archipel des Comores", détaille la Cour des Comptes.

Parallèlement, Mayotte se confronte également à une délinquance hors-norme.

Les Mahorais sont trois fois plus victimes de vols avec ou sans violence que ceux de métropole, selon des données de l'Insee pour la période allant de 2018 à 2019.

Environ 18% des ménages déclarent avoir été victimes d'un cambirolage ou d'un vol sans effraction, soit quatre fois plus qu'en France Hexagonale. Selon l'Insee, "près de la moitié des personnes se sentent en insécurité souvent ou de temps en temps, soit cinq à six fois que les habitants de l'Hexagone".

