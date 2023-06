Les quatre infos à retenir : violences urbaines, carburants, grève et préfecture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 30 juin 2023 : - Violences urbaines et incendies dans plusieurs quartiers de La Réunion - Prix à la pompe : légère hausse des prix du carburant en juillet - Agression et caillassages à répétition au Port : les agents du réseau Kar'Ouest en grève - Arrêt préfectoral : pas de vente de feux d’artifice, ni de transport des armes et de carburants dans la rue

Violences urbaines et incendies dans plusieurs quartiers de La Réunion

À la suite du drame qui a coûté la vie au jeune Nahel à Nanterre, plusieurs villes de La Réunion se sont embrasées ce jeudi 29 juin 2023. Poubelles incendiées, barrages... Une nuit marquée par des violences urbaines, que cela soit au Port, dans plusieurs quartiers de Saint-Denis, dont Chaudron, à Sainte-Marie ou encore à Saint-André. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont eu lieu au Chaudron. Le préfet de La Réunion Jérôme Filippini,"condamne les faits graves" et "appelle à l’apaisement".

Prix à la pompe : légère hausse des prix du carburant en juillet

Au 1er juillet 2023, le prix du super sans plomb et du gazole augmente de trois centimes. Le prix de la bouteille de gaz est lui maintenu à 15 euros.

Agression et caillassages à répétition au Port : les agents du réseau Kar'Ouest en grève

En raison d’agressions répétées sur le personnel et de caillassages sur les bus dans la commune du Port, le réseau Kar’Ouest rentre en grève ce vendredi 30 juin 2023 de 11 heures à 13 heures. Ainsi, des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble du réseau. Ci-dessous nous publions le communiqué de Kar’Ouest.

Arrêt préfectoral : pas de vente de feux d’artifice, ni de transport des armes et de carburants dans la rue

Le préfet a publié ce communiqué en milileu de journée : "suites aux violences urbaines qui se sont produites la nuit dernière dans certaines communes de l’île et suite aux appels à des rassemblements violents contre les forces de l’ordre relayés sur les réseaux sociaux pour ce week-end", des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des biens et des personnes.