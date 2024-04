Les quatre infos à retenir : attaque au couteau, place nette, rassemblement, météo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 13 avril 2024 : - Attaque au couteau à Sydney : au moins six morts et sept blessés - Opération anti pousse : huit personnes en garde à vue - Le Port : rassemblement en soutien au peuple palestinien - Une houle importante attendue, fortes pluies dans le sud

Attaque au couteau à Sydney : au moins six morts et sept blessés



Six personnes ont été tuées, sept blessés, dans le centre commercial Westfield Bondi Junction à Sydney, ce samedi a annoncé les services de secours de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. La police australienne à appeler la population à éviter la zone



Opération anti pousse : huit personnes en garde à vue



Ce mercredi 10 avril 2024, les gendarmes de La Réunion ont mené une deuxième opération baptisée "place nette" de lutte contre les "pousses". Cette action visait à sanctionner le phénomène des rodéos motorisés. Suite à l'opération huit personnes ont été placées en garde à vue. Nous publions ci-dessous leur post

Le Port : rassemblement en soutien au peuple palestinien



Alors que le conflit à Gaza est entré dans son septième mois, le collectif Réunion Palestine a organisé un nouveau rassemblement, leur douzième, depuis octobre 2023, pour exiger un cessez-le-feu à Gaza ce samedi 13 avril 2024. Des dizaine de personnes étaient présentes, et des prises de paroles libre étaient organisées. Le rendez-vous était donné à partir de 14h sur la place des Cheminots au Port

Une houle importante attendue, fortes pluies dans le sud

Une houle importante est attendue en fin de journée ce samedi 13 avril 2024. Météo France a placé les zones littorales sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 18h. Les météorologues ont annoncé également placé le sud en vigilance jaune fortes pluies et orages. "L'état de mer va se dégrader significativement en cours de journée, la houle va rapidement s'amplifier pour atteindre en moyenne 3 mètres à 4 mètres, les vagues les plus hautes pourraient même atteindre les 7 à 8 mètres et présenter un risque de submersion" prévient Météo France. Dans ces secteurs aucune amélioration de l'état de la mer n'est attendu avant dimanche matin, ajoutent les météorologues