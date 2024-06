Les quatre infos à retenir : Michel Vergoz, rougail saucisse, Bras-Panon et Mayotte

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 20 juin 2024 : - Personne ne lui dit plus rien : Michel Vergoz, le Trait d’union entre lui et lui-même - Canal+ : un documentaire pour mettre la cuisine réunionnaise et le rougail saucisse en lèr - Bras-Panon : le cimetière vandalisé, trois plaintes déposées - Mayotte : 193 cas de choléra signalés depuis le début de l'épidémie

Michel Vergoz, maire de Sainte-Rose et chef de file de Trait d'union, un parti qu'il a lui-même créé, était l'invité des matinales de Réunion 1ère radio ce jeudi matin 20 juin 2024. L'édile saint-rosien (auto) proclamé représentant à La Réunion de Renaissance, le mouvement d'Emmanuel Macron, s'est beaucoup attardé sur de supposés accords de "derrière la cuisine" entre Ericka Bareigts, maire PS de Saint-Denis et Michel Fontaine, maire LR de Saint-Pierre.

Sébastien Folin travaille actuellement sur une série doc pour Canal+ Réunion et Canal+ national avec Manu Payet et William Lebghil, axé sur la gastronomie réunionnaise. Un projet motivé par "la volonté pour Manu de faire découvrir à son pote, à travers ce plat emblématique, son île, notre île, qu’il aime tant, et pour William l’envie d’en savoir plus sur une gastronomie qu’il adore" détaille Sébastien Folin.

Des dégradations de sépultures ainsi que des vols de fleurs ont été commis dans le cimetière de Bras-Panon. "Le (ou les) personne(s) à l'origine des vols semble (ent) viser uniquement les orchidées" indique la commune. La municipalité "condamne fermement ces actes odieux portant atteinte aux valeurs fondamentales de respect et de dignité". Trois plaintes ont été déposées. Une enquête de la gendarmerie est en cours afin d'identifier le(s) auteur(s).

Entre le 12 et le 18 juin 2024, 27 cas de choléra ont été signalés à Mayotte, portant à 193, le nombre total de cas recensés dans le département depuis le 18 avril dernier. Parmi ceux-ci, 172 ont été acquis localement et 21 importés. Trois foyers sont actifs dans la commune de Mamoudzou : à Passamainty, Tsoundzou 1, et un nouveau foyer identifié à Doujani avec 12 cas. 14 cas graves ont nécessité des soins de réanimation et 2 décès de cas confirmés ont été enregistrés.