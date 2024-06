Personne ne lui dit plus rien : Michel Vergoz, le Trait d’union entre lui et lui-même

Michel Vergoz, maire de Sainte-Rose et chef de file de Trait d'union, un parti qu'il a lui-même créé, était l'invité des matinales de Réunion 1ère radio ce jeudi matin 20 juin 2024. L'édile saint-rosien (auto) proclamé représentant à La Réunion de Renaissance, le mouvement d'Emmanuel Macron, s'est beaucoup attardé sur de supposés accords de "derrière la cuisine" entre Ericka Bareigts, maire PS de Saint-Denis et Michel Fontaine, maire LR de Saint-Pierre (Photo sly/www.imazpress.com)

Ces présumés accords porteraient sur une prétendue tentative de nuire à on ne sait trop à qui ou à quoi…

Visiblement les accords ont été scellés si loin derrière la cuisine que même en tendant l'oreille le dirigeant Trait-d'unisien n'a rien entendu. Et comme personne ne lui a rien dit, il n'a pas vraiment de preuve, dit-il, mais il accuse quand même… sur le thème c'est toujours ça de pris.

Le Trait-d'unisien a aussi été interrogé sur le fait que ce parti soit représenté par une seule candidate – Nadia Ramassamy dans la 6ème circonscription -, pour les législatives.

Une réalité que le dirigeant Trait-d'unisien dit avoir découvert "en écoutant la radio".

Car, "on ne m'a rien demandé et ce n'est pas mois qui donne les investitures" s'est plaint le chef de file de la majorité municipale sainte-rosienne.

Paris aurait donc coupé, tranché en passant par-dessus la tête du dirigeant Trait-d'unisien. Lequel a inventé son micro parti justement, disait-il, pour faire le Trait d'union entre la gauche, d'où il venait pour aller vers la majorité régionale de droite alors dirigée par Didier Robert en passant par le macronsime.

Ce n'est plus un Trait d'union, c'est un grand écart direz-vous ? Vous ajoutez que si ni la gauche, ni la droite et même ni les macronistes ne lui parlent plus, Michel Vergoz est désormais le trait d’union entre lui et lui-même ?

C'est certainement que vous êtes mauvaise langue… ou très réaliste…

