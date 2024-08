Les quatre infos à retenir : Saint-Joseph, contrôles routiers, JO et incendie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 11 août 2024 : - Saint-Joseph : piégées par la montée de la mer sur la plage de Ti Sable, deux personnes secourues - Deux conducteurs refusent d'obtempérer : arrêtés, ils étaient positifs à l'alcool et aux stupéfiants - JO-2024 : les Bleus du basket loupent l'or à un point face aux Américaines - Sainte-Clotilde : incendie dans une résidence, un homme interpellé et placé en garde à vue

Saint-Joseph : piégées par la montée de la mer sur la plage de Ti Sable, deux personnes secourues

Ce dimanche 11 août, deux personnes se sont retrouvées piégées par la montée de la mer sur la plage de Ti Sable à Saint-Joseph. Selon nos informations, "les personnes ont trouvé refuge pour signaler leur détresse". Équipes au sol, hélicoptère de la gendarmerie... les moyens de secours sont engagés. Grâce à l'intervention des secours, ils ont pu être ramenés sur la terre ferme. Toutefois, il est important d'appeler à la plus grande prudence sur le littoral en période de houle australe.

Deux conducteurs refusent d'obtempérer : arrêtés, ils étaient positifs à l'alcool et aux stupéfiants

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 42 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 09 au 11 août 2024 permettant de relever 381 infractions dont 33 délits. Côté gendarmerie, on note 93 infractions. Ce dimanche, 31 conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool et 6 aux stupéfiants. Deux automobilistes ont également refusé d'obtempérer avant d'être interceptés. Les deux conducteurs étaient sous l'empire de l'alcool et de stupéfiants.

JO-2024 : les Bleus du basket loupent l'or à un point face aux Américaines

Ultimes frissons olympiques avec la dernière journée des Jeux de Paris ce dimanche 11 août 2024. Cette dernière journée va se disputer avec la finale de basketball féminin entre la France et les États-Unis comme point d'orgue. Sans oublier les autres Françaises engagées en marathon, en omnium et en pentathlon moderne. Huit ans après Rio, Élodie Clouvel se pare de nouveau d'argent en pentathlon. Désillusion pour les Bleus qui échouent de peu à décrocher la médaille d'or face aux Américaines.

Sainte-Clotilde : incendie dans une résidence, un homme interpellé et placé en garde à vue

Ce dimanche 11 août, en soirée, un incendie s'est déclaré dans une résidence de Sainte-Clotilde, située en contrebas de la Clinique Sainte-Clotilde. Un homme a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Plusieurs familles ont été évacuées. Les secours sont sur place.