Les quatre infos à retenir : bébé enlevé, NRL, Ileva et Saint-Denis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 22 octobre 2024 : - Alerte enlèvement : Santiago, nouveau-né de 17 jours, a été enlevé à Aulnay-sous-Bois - NRL : la Région condamnée à verser 122.681 euros au groupement, qui réclamait plus de 200 millions d’euros - Saint-Pierre : Ileva fête ses 10 ans de "rôle déterminant dans la transition écologique" - Saint-Denis : polémique sur les parcelles enclavées du chemin des Niaoulis

Alerte enlèvement : Santiago, nouveau-né de 17 jours, a été enlevé à Aulnay-sous-Bois

Selon le journal Le Parisien, un nouveau né de 17 jours a été enlevé à la maternité de l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Une alerte enlèvement a été déclenché ce vendredi 22 octobre 2024 pour le petit Santiago. Les parents du nourrisson grand prématuré sont suspectés d'enlèvement.

NRL : la Région condamnée à verser 122.681 euros au groupement, qui réclamait plus de 200 millions d’euros

Ce mardi 22 octobre 2024, le tribunal a rendu ses jugements dans les affaires qui concernent l’exécution du marché portant sur la construction des digues entre Saint-Denis et La Grande Chaloupe et entre La Grande Chaloupe et La Possession. Alors que les sommes réclamées par le groupement attributaire du marché s’élevaient à plus de 200 millions d’euros, le tribunal n’a fait que très partiellement droit aux demandes. Le tribunal a cependant condamné la Région à verser au groupement la somme de 122.681,24 euro

Saint-Pierre : Ileva fête ses 10 ans de "rôle déterminant dans la transition écologique"

Ce mardi 22 octobre 2024, Ileva fête ses 10 ans de "rôle déterminant dans la transition écologique". L'occasion de rappeler les besoins de la population réunionnaise en matière de gestion de déchets et d'apporter des solutions au problème de l'enfouissement de déchets. Le tout autour d'ateliers à l'extérieur de l'IUT de Saint-Pierre

Saint-Denis : polémique sur les parcelles enclavées du chemin des Niaoulis

Depuis le passage du cyclone Belal en janvier 2024, une partie du chemin des Niaoulis dans les hauts de Saint-François à Saint-Denis est impraticable en voiture. Cinq parcelles en particulier sont "partiellement enclavées", indique la mairie qui peine à trouver une solution rapide. Les habitants concernés, en colère et ayant saisi la justice pour régler ce différend en avril dernier, ont été conviés ce mardi 22 octobre 2024 par la mairie pour un point d'étape