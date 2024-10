Les quatre infos à retenir : Albioma, chômage, Région, Philippines

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 25 octobre 2024 : - Grève chez Albioma : nouvelle action des grévistes à la centrale électrique de Bois-Rouge - À La Réunion, 114.330 personnes sont à la recherche d'un emploi - La Région achète une partie de l’hôtel Bellepierre - Philippines: des villes submergées par la tempête Trami, le bilan porté à plus de 60 morts

Grève chez Albioma : nouvelle action des grévistes à la centrale électrique de Bois-Rouge

Nouveau durcissement dans le conflit opposant les salariés et la direction d'Albioma ce vendredi 25 octobre 2024. Les grévistes de cette entreprise spécialisée dans la production d’électricité ont lancé une nouvelle action en milieu de journée. Ils ont pénétré dans les locaux de la centrale électrrique de Bois-Rouge. C'est la potentielle venue d'agents de sécurité depuis l'Hexagone qui a déclenché la colère des salariés soutenus par les syndicats. Par ailleurs, une demande d'audience a été faite en préfecture par les différents parties. Les planteurs étaient encore rassemblés ce vendredi matin devant l'usine de Bois-Rouge. Plusieurs tonnes de cannes n'ont pas été traitées en raison des coupures d'électricité générées par le mouvement de grève. Les planteurs se disent "victimes d'un conflit interne chez Albioma".

À La Réunion, 114.330 personnes sont à la recherche d'un emploi

A La Réunion 114.330 personnes à la recherche d'un emploi au troisième trimestre 2024. "Ce nombre baisse de 0,4% sur le trimestre (soit moins 410 personnes) et de 2,0% sur un an" indique, ce vendredi 25 octobre 2024, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (Deets). Sur l'ensemble de la France le nombre des demandeurs d'emploi augmente de 0,2% ce trimestre. Le chiffre est stable sur un an

La Région achète une partie de l’hôtel Bellepierre

Réunie ce vendredi 25 octobre sous la Présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a voté à l’unanimité l’acquisition par la collectivité régionale d’une partie de l’hôtel Bellepierre, situé à Saint-Denis, en vue d’y installer les futurs locaux de l’Institut d’études en santé Nord.

Philippines: des villes submergées par la tempête Trami, le bilan porté à plus de 60 morts

Le bilan de la tempête tropicale Trami, qui a submergé plusieurs villes aux Philippines, a été porté à plus de 60 morts vendredi, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de chiffres locaux officiels.