Les quatre infos à retenir : EDF, surf, Bheki et agriculture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 18 novembre 2024 : - Centrale EDF du Port : les salariés en grève à partir de 22h, pas d'impact prévu (pour le moment) sur le réseau - Coupe de surf : les jeunes de l'élite mondiale sur les vagues de l'ouest - Bheki s'est affaibli, une dégradation de la météo attendue mercredi à La Réunion - Agriculture : les syndicats majoritaires lancent "l'acte 2" de la colère en France

Centrale EDF du Port : les salariés en grève à partir de 22h, pas d'impact prévu (pour le moment) sur le réseau

Les salariés d'EDF Production électricité insulaire (PEI) à la centrale thermique du Port seront en grève à partir de ce lundi 18 novembre 2024, à 22h. Le préavis avait été déposé le 7 novembre dernier. Depuis, les syndicats et la direction étaient en négociation pour répondre aux revendications des salariés. Sans succès. Pour l'heure, il n'y a pas d'impact prévu sur le réseau. Mais tout dépendra de la durée de cette grève illimitée

Coupe de surf : les jeunes de l'élite mondiale sur les vagues de l'ouest

Du 16 au 24 novembre 2024, La Réunion accueille la toute première édition de la coupe de surf francophonie et océan Indien. Cette compétition inédite réunit de jeunes surfeurs internationaux sur les spots de l'ouest de l'île

Bheki s'est affaibli, une dégradation de la météo attendue mercredi à La Réunion

A 16h ce lundi matin 18 novembre 2024, Bheki se trouvait à 1.470 km à l'est-nord-est de La Réunion. Le système s'affaiblit. Il a été rétrogradé au stade de cyclone après avoir été classé cyclone intense. "Il pourrait circuler à proximité de notre île dans la journée de jeudi" indique Météo France. Il sera alors à un stade très affaibli. Une dégradation des conditions météo "est possible à partir de mercredi soir et jeudi". Par ailleurs, selon les météorologues, "une nouvelle tempête tropicale pourrait se former en fin de semaine prochaine"

Agriculture : les syndicats majoritaires lancent "l'acte 2" de la colère en France

Pas de blocage d'autoroute mais des "feux de la colère": l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-JA donne lundi le coup d'envoi d'un nouveau cycle de la mobilisation agricole, avec des actions symboliques.