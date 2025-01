Les quatre infos à retenir : Marine Le Pen, chikungunya, Mayotte et route du littoral

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 3 janvier 2025 : - Marine Le Pen à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido - Chikungunya : 118 cas signalés à La Réunion, une possible épidémie à venir - Mayotte : la Banque des territoires débloque 600 millions d’euros pour financer la reconstruction - Route du littoral : la réouverture sur les quatre voies est prévue aux alentours de 3h30 du matin

Marine Le Pen à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido

La cheffe de file des députés Rassemblement national Marine Le Pen se rendra à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido, a annoncé le parti à la flamme dans un communiqué.

Chikungunya : 118 cas signalés à La Réunion, une possible épidémie à venir

Ce vendredi 3 janvier 2025, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Ces cas sont répartis entre cinq foyers actifs. À La Réunion, le chikungunya confirme sa propagation avec 118 cas depuis le début de l'année, laissant craindre une épidémie à venir.

Mayotte : la Banque des territoires débloque 600 millions d’euros pour financer la reconstruction

Dans le cadre du Plan "Mayotte debout" dévoilé le 30 décembre par le premier ministre, François Bayrou, en déplacement sur l’ile, la Banque des Territoires annonce l’ouverture d’une enveloppe de 600 millions d’euros pour soutenir la reconstruction de Mayotte, gravement touchée par le passage du cyclone Chido.

Route du littoral : la réouverture sur les quatre voies est prévue aux alentours de 3h30 du matin

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la RN1 Route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession avec 2 voies vers le Nord et 1 voie vers l’Ouest. La réouverture sur les quatre voies est prévue en fin de nuit, le samedi 4 janvier aux alentours de 3h30, sauf évènement imprévu et nouvelles fortes pluies.