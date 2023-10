Les quatre infos à retenir : manifestation, Cap Lahoussaye, météo et saison cyclonique

À la une de ce vendredi soir 27 octobre 2023 : - Le Port : une manifestation pour la paix en Palestine interdite par le préfet de La Réunion - Cap Lahoussaye : après plus d'un an de travaux, la route va (enfin) rouvrir - L'est, le sud-est et le sud de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages - Saison cyclonique : une activité plus faible que la normale, mais un risque d'impact possible pour les Mascareignes

Le Port : une manifestation pour la paix en Palestine interdite par le préfet de La Réunion

Ce dimanche 29 octobre, devait se tenir au Port – place des Cheminots - un rassemblement en faveur de la Palestine. Mais par un arrêté en date du jeudi 26 octobre, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a pris la décision d'interdire cette manifestation. Face à cette interdiction, le collectif de l'association Réunion Palestine a décidé de saisir le tribunal administratif. Pour rappel, le Conseil d'État s'oppose à l'interdiction systématique des manifestations propalestiniennes.

Cap Lahoussaye : après plus d'un an de travaux, la route va (enfin) rouvrir

C'est (bientôt) la délivrance pour les automobilistes, comme pour les piétons et les cyclistes de l'Ouest. À compter de ce samedi 28 octobre 2023, huit heures, la route du Cap Lahoussaye sera entièrement rouverte - agrémentée de sa voie sécurisée dédiée aux modes actifs. Une bonne nouvelle alors que les travaux ont duré plus d'un an.

L'est, le sud-est et le sud de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages

Un front orageux est actuellement en approche du Sud des Mascareignes. L'activité principale devrait rester au Sud des îles. C'est d'ailleurs pour cela que Météo France Réunion a placé l'est, le sud-est et le sud de l'île en vigilance fortes pluies et orages à compter de ce vendredi 27 octobre 2023.

Saison cyclonique : une activité plus faible que la normale, mais un risque d'impact possible pour les Mascareignes

La saison cyclonique 2023-2024 devrait "être caractérisée par une activité inférieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien" indique Météo France. Le centre météorologique estime qu’entre 5 et 8 systèmes (tempêtes et cyclones), avec 2 à 4 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical pourrait se développer. Le risque d'impact se maintient proche de la normale, voire sera supérieur, pour les Mascareignes.