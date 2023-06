Les quatre infos à retenir : baleines, Karine Esquivillon, école et bronchiolite

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 16 juin 2023 : - Saison des baleines : soyons tous responsables - Le corps de Karine Esquivillon retrouvé après les aveux de son mari - Saint-Denis et Sainte-Marie : trois personnels enseignants agressés dans deux écoles - Les cas de bronchiolite en hausse chez les enfants de moins de deux ans

Saison des baleines : soyons tous responsables

Nous vous l'annoncions ce week-end, la saison des baleines est " lancée", comme nous indiquait Jean-Marc Gancille de Globice. Chaque jour on ne peut que le constater sur les réseaux sociaux avec les nombreux signalements de caudales au large des côtes du sud et de l'ouest de l'île. Et alors que les baleines sont plus nombreuses, la Préfecture tient à rappeler ce vendredi 16 juin, les règles pour respecter leur tranquillité.

Le corps de Karine Esquivillon retrouvé après les aveux de son mari

La mère de famille de 54 ans avait disparu depuis fin mars. Son mari, Michel Pialle, le mari de Karine Esquivillon disparu depuis fin mars, a a avoué tard dans la nuit du 15 au 16 juin l'avoir tué. Il a conduit les gendarmes à l'endroit où il a caché le corps.

Saint-Denis et Sainte-Marie : trois personnels enseignants agressés dans deux écoles

Ce jeudi 15 juin 2023, ont eu lieu deux intrusions dans deux écoles distinctes de l'île. La première a eu lieu à Sainte-Marie, dans l'école de Bois-Rouge à la fin des heures de classe. Une personne s'est introduite dans l'école, agressant une Atsem (agente territoriale spécialisé des écoles maternelles). Le deuxième fait – tout aussi grave – a eu lieu à l'école Les Badamiers à Saint-Denis. Cette fois-ci, un homme a fait irruption dans l'enceinte scolaire à l'heure de la sortie des classes. Et ce, sous le regard de certains élèves. Deux enseignants ont été agressés. Des faits graves qui ont poussé le rectorat à mettre en place un soutien psychologique ce vendredi 16 juin.

Les cas de bronchiolite en hausse chez les enfants de moins de deux ans

L'épidémie de bronchiolite se poursuit à La Réunion. Les passages aux urgences et les hospitalisations sont en hausse chez les enfants de moins de 2 ans. Du 5 au 11 juin 2023, 35 passages aux urgences ont été relevés et 13 enfants ont été hospitalisés soit 6 de plus que la semaine précédente.