Les quatre infos à retenir : bilan Belal, calamité agricole, catastrophe naturelle et EFS

Belal : deux personnes retrouvées mortes ce mardi, annonce Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale

Le bilan des victimes du cyclone Belal s'alourdit et passe à trois morts. L'annonce a été faite ce mardi 16 janvier 2024 par Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Deux personnes sans domicile fixe ont été retrouvées mortes. Une victime est décédée "par noyade dans le lit d'une rivière à proximité de laquelle il avait installé une tente dans le cirque de Salazie et un second dans une cabane en tôles au Tampon". A ce bilan humain s'ajoute des exploitations agricoles dévastées, un réseau routier encombré par les arbres arrachés et les gravats, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, d'eau et de téléphone, Belal s'éloigne de l'île mais laisse des traces profondes derrière lui

Don du sang : l'EFS lance un appel à la mobilisation pour reconstituer les stocks

Afin de permettre la reconstitution des stocks impactés par le passage du Cyclone Belal, l’EFS lance un appel à la mobilisation auprès des donneurs et de la population. Les donneurs de tous les groupes sanguins et particulièrement du groupe O et B dont les besoins sont urgents, sont attendus en collectes dès ce mercredi 17 janvier 2024.

Cyrille Melchior demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour toute La Réunion

"Au regard des dégâts aux culture généralisés sur l'ensemble du territoire suite au passage du cyclone Belal, je soutiens donc fortement la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'ensemble des communes de l'île" déclare Cyrille Melchior, président du conseil départemental, dans un courrier adressé au préfet ce mardi 16 janvier 2024

Le président de la chambre d’agriculture demande la reconnaissance de l’état de calamité agricole

Dans un courrier adressé aux exploitants agricoles, le président de la chambre d’agriculture annonce qu'il a demandé au Gouvernement la reconnaissance de l’état de calamité agricole pour toute La Réunion après le passage de Belal