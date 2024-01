Cyclone Belal : la population toujours confinée, suspendue à la levée de l'alerte rouge

Depuis lundi 15 janvier, 13 heures, La Réunion est repassée en alerte rouge après le passage du cyclone aux "vents dévastateurs" Belal. Le cyclone tropical Belal est encore à proximité de l'île mais l'œil s'éloigne au large sud-est de l'île. Belal s'est affaibli en intensité lors de son transit sur La Réunion mais reste toutefois au stade de cyclone tropical. Une présence qui se fait encore sentir puisque le temps sera tout de même perturbé avec des précipitations et des rafales modérées. Un passage en phase de sauvegarde n'est pour l'heure pas encore décidé. Le préfet s'exprimera dans la matinée pour faire le point (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Le centre du cyclone est situé à une cinquantaine de kilomètre de l'île et va s'atténuer au fil des jours à venir", note Céline Jauffrey, directrice interrégionale de Météo France.

Mais ce mardi, le temps sera tout de même perturbé avec des précipitations et des rafales modérées.

"La séquence météorologique s'achève donc et une nouvelle phase va démarrer", conclut-elle.

Si le cyclone tire sa révérence, demain, "la journée ne sera pas un retour à la normale", précise le préfet. "Les communes devront sécuriser les voiries et les routes", note-t-il. Des personnels qui bénéficieront des soutiens du Sdis et de l'armée.

En effet, le préfet à préciser que "c'est seulement dans la matinée que j'indiquerai à quelle heure prendre fin l'alerte rouge". "Je ne peux pas prendre cette responsabilité de laisser les Réunionnais s'engager sur des routes dangereuses."

- Des renforts nationaux et de la zone vont intervenir -

Alors que La Réunion est toujours en alerte rouge, des renforts de la zone et de l'Hexagone devraient arriver ce mardi.

"Nous allons voir arriver une trentaine de militaires de la sécurité civile de Mayotte, et des renforts en nombre importants de l'Hexagone, avec 100 sapeurs-pompiers et militaires et une cinquantaine d'agents d'EDF", a indiqué le préfet en conférence de presse.

Des renforts qui "seront envoyés dans les prochaines heures à La Réunion" confirme Gérald Darmanin. "Près de 150 personnels de la sécurité civile, des gendarmes ainsi que des agents d’Edenis arriveront sur place dès la réouverture de l’aéroport" précise le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

À la demande d’@EmmanuelMacron et de @GabrielAttal, des renforts seront envoyés dans les prochaines heures à la Réunion. Près de 150 personnels de la sécurité civile, des gendarmes ainsi que des agents d’@enedis arriveront sur place dès la réouverture de l’aéroport. Nos… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 15, 2024

- La Réunion toujours en alerte rouge -

Pendant le passage du cyclone, il est important pour sa sécurité de suivre ces recommandations :

- Ne pas sortir ;

- S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme, ne pas paniquer ;

- N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

- Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

- Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit,...) ;

- Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

- Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

- L'aéroport rouvre ses portes à 18h30 -

L'aéroport va s'engager à rester ouvert 24/24h et dès 18h30 pour une reprise des vols dès 20 heures ce mardi 16 janvier.

- Centres d’hébergement et des centres de vie : -

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement à cette page.

La préfecture qui a également ouvert une cellule d'information au 09.70.80.90.40. Cela en plus des numéros d'urgence : 15, 17 et 18

