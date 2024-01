Directement menacée par Belal, La Réunion est en alerte orange

Depuis 19h, ce samedi 13 janvier 2024,La Réunion est placée en alerte orange cyclonique. Une décision en raison de la menace représentée par le futur cyclone intense Belal. A 1h ce dimanche, le système se situait à 355 km au nord - nord- ouest des côtes réunionnaises. Il se déplaçait à 22 km/h, le long d'une trajectoire sud-sud-ouest qui le rapproche toujours plus de nos terres. Selon Météo France, le système "devrait être un cyclone très dangereux accompagné de vents extrêmes (...) lorsqu'il abordera (...) La Réunion". Son passage au plus de l'île est prévu "à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi". Les météorologues n'excluent pas que le "coeur intense du météore (se trouve alors) à moins de 100 km de l'île". La Réunion "est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs", prévient Météo France. Suivez notre direct (Photo rb/www.imazpress.com)

Belal a débuté une phase d'intensification rapide, ce samedi soir, indique Météo France. Le système est toujours au stade de forte tempête est se situe à environ 400km au nord-ouest de La Réunion.

"Une intensification jusqu'au stade de cyclone tropical intense est prévue dans les 24 à 36 prochaines heures, avec un système s'approchant progressivement des Grandes Mascareignes par l'ouest-nord-ouest", notent les météorologues

"Belal devrait donc être un cyclone très dangereux accompagné de vents extrêmes à proximité du coeur du phénomène lorsqu'il abordera les îles soeurs, et en particulier La Réunion, à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi" dit encore Météo France.

Pour La Réunion, un passage probable du coeur intense du météore à moins de 100 km de l'île entre la nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi est envisagé.

Selon le scénario actuellement privilégié par les météorologues, l'île est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs". Quoi qu'il arrive, même avec un passage à 50-100 km de l'île, des impacts significatifs liés aux vents forts, aux fortes pluies et à la houle cyclonique sont attendus" souligne Météo France.

"Il faut prendre au sérieux, même très au sérieux, ce qui est entrain de se passer" a précisé le préfet Jérôme Filippini au cours d'une conférence de presse tenue samedi.

"Il faut prendre un certain nombre de dispositions : il faut faire des stocks d'eau et de nourriture, se préparer à être en autarcie, avoir sa trousse de secours. Il faut être en capacité de faire face à des coupures d'eau et de courant. Il faut se poser dès maintenant où vous serez à l'abri à partir de dimanche soir" a-t-il insisté.

Belal passera au stade de cyclone voire cyclone intense au plus près de La Réunion. On s'attend à des impacts significatifs en raison des vents, de la pluie et de la houle" a détaille Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France, au cours de la même conférence de presse.

"Un renforcement du vent est attendu dès la nuit prochaine, avec des vents jusqu'à 90km/h dans les bas et 110km/h dans les hauts. Des rafales de plus de 150 km/h dans les hauts sont attendus dans la nuit dimanche" a-t-elle annoncé.

"Un impact direct n'est pas exclu, ce qui impliquerait des vents dépassant les 220 km/h dans les bas et pouvant atteindre 250 km/h dans les hauts" a ajouté Céline Jauffret

"On s'attend à un renforcement des pluies, et de la houle de secteur nord. Il y a un risque de dépasser les 6 mètres de houle dans la nuit de dimanche. Nous sommes dans une situation de menace cyclonique importante, une première en 10 ans" a encore dit la directrice interrégionale de Météo France,

- Alerte orange... se préparer, voilà les consignes -

Le préfet en appelle donc à toute la population : il faut se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près et au déclenchement de l’alerte rouge.

Consignes de préparation :

• Faire des stocks et se préparer à être isolé quelques heures/jours :

- faire en sorte d’avoir des réserves de nourriture et d’eau pour tenir plusieurs jours,

- une trousse de secours,

- de quoi faire face à des coupures de courant ou d’eau : réchaud de camping, lampe de poche, piles, radio à piles, ...

• Savoir impérativement où vous vous mettrez à l’abri entre dimanche soir et mardi :

il faut un hébergement en dur, qui ne soit pas en bordure de ravine, de rivière, de mer, ou en zone inondable : chez vous, chez un voisin, de la famille, un centre d’hébergement, un centre de vie si vous êtes insuffisants rénaux ou respiratoires.

- Plusieurs centres d’hébergement sont en cours de mise en place par les communes : se renseigner auprès de sa mairie ;

- Six centres de vie sont également mis en place progressivement pour assurer la prise en charge des malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins : se renseigner auprès de sa mairie.

• Préparer son habitation :

- consolider et protéger les ouvertures, et notamment les fenêtres (volets, planches…),

- au besoin, coller de grandes bandes d'adhésif en croix sur les vitres,

- mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent,

- préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène,

- faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir,

- mettre les animaux à l'abri,

- mettre à l’abri et hors d’eau les documents administratifs et d’identité,

- garer son véhicule dans un endroit protégé et faire le plein.

• Dès ce week-end le temps va se dégrader, il faut donc :

- éviter de sortir si les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises au cours du week-end, ou d’entreprendre des randonnées.

- les événements prévus en extérieurs doivent être annulés à partir de l’alerte orange si les conditions météo deviennent trop mauvaises.

Personnes malades :

• Les patients qui ne peuvent rester dans un domicile, car peu sécurisé ou nécessitant une continuité de soins seront transférés vers les établissements de santé publics ou privés, en lien avec le SAMU et l’ARS.

- se renseigner auprès de son centre de santé/médecin/hôpital.

Accueils de la jeunesse :

Dans ce cadre, les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires, et tous les accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement seront fermés dès ce samedi à 19h et cela jusqu’à nouvel ordre.

Vie économique :

La vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.

Il est également nécessaire de sécuriser les chantiers et le matériel en prévision.

· Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France (répondeur : 0892 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et 0897 65 01 01 pour le point cyclone), des médias et des communiqués de la préfecture ;

- Vigilance fortes pluies et orages et vagues submersion -

Ce samedi 13 janvier 2024, Météo France Réunion a placé l'ensemble de La Réunion en vigilance orange fortes pluies.

Une vigilance orange vent fort est également en vigueur sur l'ensemble de la Réunion.

Météo France lance également une vigilance jaune vague submersion sur les zones Est, Nord-Est, Nord et Nord-Ouest soit entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Cascades en passant par Saint Denis. Ainsi qu''une vigilance jaune pour la zone de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des cascades au Sel.

La houle cyclonique liée au système Belal touche les côtes de la Réunion dès la nuit prochaine vers des vagues moyennes de l'ordre de 2m50. Elles grossissent au fur et à mesure de la journée pour atteindre 3m avant la mi-journée, puis 4 à 5m en fin de journée ou soirée. Le littoral concerné par cette forte houle cyclonique va de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des cascades en passant par Saint-Denis et dans une moindre mesure la côte entre la pointe des Aigrettes et la Pointe au Sel.

- L'aéroport Roland-Garros modifie et avance les vols prévus ce dimanche -

En vue du passage du cyclone Belal, l'aéroport de La Réunion a tenu à informer les passagers qui doivent voyager demain, dimanche, que le programme des vols de la journée du 14 janvier 2024 a été modifié et avancé. Pour permettre les opérations d’enregistrement, l’aéroport sera ouvert dès 4h45 demain.

Pour toute information sur les modifications des horaires des vols, nous recommandons aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage.

• Retrouver les horaires des vols en temps réel sur le site internet https://www.reunion.aeroport.fr/

• ou en composant le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.

- Entre cinq et huit systèmes attendus -

À La Réunion, la menace cyclonique s’étend des mois de novembre à avril. Si la saison a tardé à débuter, l'activité cyclonique a fini par se développer sur le bassin avec Alvaro.

Le 5 janvier, près de 26.000 personnes à Madagascar étaient touchées par Alvaro, avec plus de 9.400 déplacées et relocalisées vers 36 centres d'évacuation. Dix personnes ont été tuées par la tempête16,17.

Une activité qui s'annonce moindre avec le développement de cinq à huit systèmes contre une dizaine habituellement.

Ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde. "Il faut rester prêt quoi qu'il arrive. Il suffit d'un seul système pour qu'une catastrophe arrive dans un lieu impacté", prévient Sébastien Langlade, responsable de la prévision cyclonique à Météo France Réunion.

Les habitants sont invités à suivre de près l'évolution de la situation et à respecter les consignes.

